Bis zu 69 % Rabatt auf Microweber

Microweber in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Drag-and-Drop Website-Baukasten und CMS mit integriertem E-Commerce, basierend auf Laravel.

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Serverstandort Deutschland/EU wählbar
5,49/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99
7,79/Mon.
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Microweber erstellen können

Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Baukasten, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen können, indem Sie Blöcke direkt auf die Live-Seite ziehen – keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollständigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und Blogbeiträge sofort einsatzbereit abdeckt.

Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Website, ohne Transaktionsabzüge und ohne Plattformbeschränkungen für Themes oder Module, die Sie installieren können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Microweber

Live Drag-and-Drop-Editor

Bearbeiten Sie Seiten direkt im Frontend, indem Sie Blöcke, Texte und Bilder an die gewünschte Stelle ziehen – das von Ihnen erstellte Layout ist genau das, was Besucher sehen.

Integrierter E-Commerce

Starten Sie einen Online-Shop mit Produktkatalogen, Warenkorb, Kasse und Bestellverwaltung, die im Kern enthalten sind – kein separates Plugin oder Abonnement erforderlich.

Laravel Fundament

Auf dem Laravel PHP-Framework aufgebaut, bietet es Entwicklern eine vertraute MVC-Struktur, Composer-Pakete und Eloquent ORM zur sicheren Erweiterung der Plattform.

Mehrsprachiger Inhalt

Veröffentlichen Sie dieselbe Website in mehreren Sprachen mit nativen Übersetzungstools, damit Sie ein internationales Publikum ohne Plugins von Drittanbietern erreichen können.

Modulökosystem

Fügen Sie Galerien, Kontaktformulare, Slider, Shops und Blogbeiträge als wiederverwendbare Module hinzu, die auf jede Seite gezogen und visuell neu konfiguriert werden können.

White-Label-Themes

Passen Sie Vorlagen, Branding und Layouts unter der MIT-Lizenz frei an – ideal für Agenturen, die Websites für Kunden ohne Herstellerbindung erstellen.

Warum Sie Microweber auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und das meistgenutzte CMS

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