Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Baukasten, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen können, indem Sie Blöcke direkt auf die Live-Seite ziehen – keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollständigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und Blogbeiträge sofort einsatzbereit abdeckt.

Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Website, ohne Transaktionsabzüge und ohne Plattformbeschränkungen für Themes oder Module, die Sie installieren können.