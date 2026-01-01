Microweber in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Drag-and-Drop Website-Baukasten und CMS mit integriertem E-Commerce, basierend auf Laravel.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Microweber erstellen können
Microweber ist ein Open-Source-CMS und Website-Baukasten, mit dem Sie Seiten, Blogs und Online-Shops zusammenstellen können, indem Sie Blöcke direkt auf die Live-Seite ziehen – keine separate Admin-Vorschau, keine Template-Codierung. Basierend auf Laravel und unter MIT-Lizenz, wird es mit einer vollständigen E-Commerce-Engine, mehrsprachigen Inhalten und einem Modulsystem geliefert, das Shops, Galerien, Kontaktformulare und Blogbeiträge sofort einsatzbereit abdeckt.
Das Selbst-Hosting von Microweber auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Website-Dateien, Kundenbestellungen und hochgeladenen Medien vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Website, ohne Transaktionsabzüge und ohne Plattformbeschränkungen für Themes oder Module, die Sie installieren können.
Wichtige Funktionen von Microweber
Live Drag-and-Drop-Editor
Bearbeiten Sie Seiten direkt im Frontend, indem Sie Blöcke, Texte und Bilder an die gewünschte Stelle ziehen – das von Ihnen erstellte Layout ist genau das, was Besucher sehen.
Integrierter E-Commerce
Starten Sie einen Online-Shop mit Produktkatalogen, Warenkorb, Kasse und Bestellverwaltung, die im Kern enthalten sind – kein separates Plugin oder Abonnement erforderlich.
Laravel Fundament
Auf dem Laravel PHP-Framework aufgebaut, bietet es Entwicklern eine vertraute MVC-Struktur, Composer-Pakete und Eloquent ORM zur sicheren Erweiterung der Plattform.
Mehrsprachiger Inhalt
Veröffentlichen Sie dieselbe Website in mehreren Sprachen mit nativen Übersetzungstools, damit Sie ein internationales Publikum ohne Plugins von Drittanbietern erreichen können.
Modulökosystem
Fügen Sie Galerien, Kontaktformulare, Slider, Shops und Blogbeiträge als wiederverwendbare Module hinzu, die auf jede Seite gezogen und visuell neu konfiguriert werden können.
White-Label-Themes
Passen Sie Vorlagen, Branding und Layouts unter der MIT-Lizenz frei an – ideal für Agenturen, die Websites für Kunden ohne Herstellerbindung erstellen.
Warum Sie Microweber auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.