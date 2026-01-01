TimeTagger mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter persönlicher Zeittracker mit einer interaktiven Zeitleiste, Tags, Berichten und einem integrierten Pomodoro-Workflow.
Wählen Sie einen VPS-Plan für TimeTagger
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.
Was Sie mit TimeTagger erstellen können
TimeTagger ist ein webbasierter Open-Source-Zeiterfasser, der um eine interaktive Zeitleiste und einen Tag-gesteuerten Workflow herum aufgebaut ist, anstatt starrer Projekthierarchien. Entwickelt für Freiberufler, Berater und Einzelpersonen, die stundenweise abrechnen, ersetzt er umständliche Zeiterfassungssoftware durch eine schnelle, tastaturfreundliche Benutzeroberfläche, die in jedem modernen Browser läuft und geräteübergreifend synchronisiert wird.
Wenn Sie TimeTagger auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben jede erfasste Minute, jeder Client-Tag und jeder Rechnungs-Export unter Ihrer Kontrolle – kein Drittanbieter-SaaS, das Ihre Abrechnungshistorie als Geisel hält, keine Pro-Platz-Gebühren und kein Risiko, dass ein Konto in einer arbeitsreichen Woche geschlossen wird.
Wichtige Funktionen von TimeTagger
Interaktive Zeitleiste
Visualisieren Sie Ihren Tag auf einer zoombaren Zeitleiste, auf der Sie Einträge ziehen, in der Größe anpassen und aufteilen können, um genau abzubilden, wie die Arbeit stattgefunden hat.
Tag-basiertes Tracking
Umgehen Sie starre Projekthierarchien und kennzeichnen Sie die Arbeit mit Freiform-Tags, sodass derselbe Datensatz gleichzeitig einem Kunden, einer Aufgabe und einem Abrechnungscode zugeordnet werden kann.
PDF- und CSV-Berichte
Generieren Sie gefilterte Berichte nach Tag, Zeitraum oder Ziel und exportieren Sie diese als PDF oder CSV für Rechnungsstellung, Buchhaltung und Team-Updates.
Ziele und Pomodoro
Legen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Stundenziele fest und führen Sie fokussierte Pomodoro-Sitzungen direkt im Tracker durch – keine zusätzlichen Apps erforderlich.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Verfolgen Sie über Desktop, Tablet oder Telefon mit der responsiven Web-UI, und jede Änderung wird automatisch mit Ihrem selbst gehosteten Server synchronisiert.
Datenschutz durch Design
Alle Datensätze befinden sich in einer lokalen SQLite-Datenbank auf Ihrem VPS, sodass Kundennamen, Stunden und Abrechnungsdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud erreichen.
Warum Sie TimeTagger auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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