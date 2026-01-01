TimeTagger ist ein webbasierter Open-Source-Zeiterfasser, der um eine interaktive Zeitleiste und einen Tag-gesteuerten Workflow herum aufgebaut ist, anstatt starrer Projekthierarchien. Entwickelt für Freiberufler, Berater und Einzelpersonen, die stundenweise abrechnen, ersetzt er umständliche Zeiterfassungssoftware durch eine schnelle, tastaturfreundliche Benutzeroberfläche, die in jedem modernen Browser läuft und geräteübergreifend synchronisiert wird.

Wenn Sie TimeTagger auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben jede erfasste Minute, jeder Client-Tag und jeder Rechnungs-Export unter Ihrer Kontrolle – kein Drittanbieter-SaaS, das Ihre Abrechnungshistorie als Geisel hält, keine Pro-Platz-Gebühren und kein Risiko, dass ein Konto in einer arbeitsreichen Woche geschlossen wird.