Morphic ist eine quelloffene, KI-gestÃ¼tzte Suchmaschine, die groÃŸe Sprachmodelle mit Echtzeit-Websuche kombiniert, um strukturierte, quellenzitierte Antworten zu liefern. Anstatt einer Rangliste von Links liest und synthetisiert Morphic Webinhalte, damit Nutzer eine direkte Antwort mit Ã¼berprÃ¼fbaren Referenzen erhalten. Es unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Ollama-Modelle, sodass Sie das KI-Backend wÃ¤hlen kÃ¶nnen, das Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn Sie Morphic selbst hosten, bleiben alle Suchanfragen und der Konversationsverlauf auf Ihrem eigenen Server. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt SearXNG als Such-Backend, sodass kein externes Such-API-Abonnement erforderlich ist â€“ lediglich ein KI-Anbieter-SchlÃ¼ssel und Ihr VPS.