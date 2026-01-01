Shlink mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter URL-Kürzer mit gebrandeten Kurzlinks, Klick-Analysen, QR-Codes und einer vollständigen REST-API.
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Was Sie mit Shlink erstellen können
Shlink ist ein leistungsstarker Open-Source-URL-Kürzungsdienst, der Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Link-Infrastruktur gibt. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten, die Branding, Preisstufen oder Anforderungen an die Datenfreigabe auferlegen, ermöglicht Shlink Ihnen, gebrandete Kurz-Links auf Ihrer eigenen Domain ohne jegliche Abhängigkeit von Drittanbietern zu erstellen.
Das Selbst-Hosting von Shlink auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Klickdaten, Analysen und Link-Konfigurationen vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben. Mit über 4.600 GitHub-Sternen ist Shlink ein bewährtes, aktiv gepflegtes Projekt, dem Unternehmen, Inhaltsersteller und Entwickler vertrauen, die eine zuverlässige URL-Verkürzung ohne Anbieterbindung benötigen.
Wichtige Funktionen von Shlink
Marken-Kurz-Links
Erstellen Sie Kurz-Links auf Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain, um Ihre Marke über alle geteilten Inhalte hinweg konsistent zu halten.
Klick-Analyse
Verfolgen Sie detaillierte Klickstatistiken, einschließlich geografischem Standort, Gerätetyp und Referrer-Daten für jeden Kurzlink.
QR-Code-Generierung
Generieren Sie automatisch QR-Codes für jeden Kurzlink, bereit für Druckmaterialien, Präsentationen und Offline-Kampagnen.
REST-API-Zugriff
Das programmgesteuerte Erstellen und Verwalten von Links über eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration in Ihre bestehenden Tools und Workflows.
Link-Gültigkeit und Sicherheit
Legen Sie Ablaufdaten fest und passwortschützen Sie sensible Links, um den Zugriff zu kontrollieren und eine zeitlich begrenzte Freigabe durchzusetzen.
Warum Sie Shlink auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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