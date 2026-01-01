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Open-Source-Hybrid-Cloud-Verwaltungsplattform fÃ¼r virtuelle Maschinen, Container, Netzwerke und Speicher.

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Erhalten Sie 24 Monate fÃ¼r 527,76 â‚¬ (regulÃ¤rer Preis 1.559,76 â‚¬). VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon.
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ManageIQ erstellen kÃ¶nnen

ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb Ã¼ber virtuelle Maschinen, Container, Ã¶ffentliche Clouds und Netzwerke hinweg unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Sie erkennt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.

Das Selbsthosten von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Inventardaten, Automatisierungsworkflows und Richtliniendefinitionen auf Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Knoten. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und Memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus evaluieren kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von ManageIQ

Hybrid-Cloud-Inventar

VMs, Container, Netzwerke und Speicher Ã¼ber VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure und Google Cloud von einer einzigen Konsole aus entdecken und verfolgen.

Politik und KonformitÃ¤t

Definieren Sie Richtlinien, die automatisch Abweichungen erkennen, Tagging durchsetzen und nicht-konforme Workloads Ã¼ber alle verwalteten Anbieter hinweg beheben.

Automatisierungs-Engine

FÃ¼hren Sie ereignisgesteuerte Ruby-Automatisierung, Ansible-Playbooks und Genehmigungsworkflows aus, um Ressourcen in groÃŸem Umfang bereitzustellen, stillzulegen und neu zu konfigurieren.

Selbstbedienungskatalog

VerÃ¶ffentlichen Sie Servicekataloge mit Kontingenten und Genehmigungen, damit Teams VMs, Container oder Stacks anfordern kÃ¶nnen, ohne Tickets erstellen zu mÃ¼ssen.

RÃ¼ckbuchung und Verbrauchserfassung

Infrastrukturkosten Mandanten, Projekten oder Abteilungen mit TarifplÃ¤nen zuweisen, die auf CPU-, Arbeitsspeicher-, Speicherplatz- und Netzwerknutzung basieren.

REST API und CLI

Steuern Sie jede Konsolenaktion Ã¼ber eine versionierte REST-API oder die miqcli-Befehlszeile fÃ¼r Infrastruktur-Workflows im GitOps-Stil.

Warum Sie ManageIQ auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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