ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb Ã¼ber virtuelle Maschinen, Container, Ã¶ffentliche Clouds und Netzwerke hinweg unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Sie erkennt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.

Das Selbsthosten von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Inventardaten, Automatisierungsworkflows und Richtliniendefinitionen auf Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Knoten. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und Memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus evaluieren kÃ¶nnen.