ManageIQ mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Hybrid-Cloud-Verwaltungsplattform fÃ¼r virtuelle Maschinen, Container, Netzwerke und Speicher.
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Was Sie mit ManageIQ erstellen kÃ¶nnen
ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb Ã¼ber virtuelle Maschinen, Container, Ã¶ffentliche Clouds und Netzwerke hinweg unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Sie erkennt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.
Das Selbsthosten von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Inventardaten, Automatisierungsworkflows und Richtliniendefinitionen auf Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Knoten. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und Memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus evaluieren kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von ManageIQ
Hybrid-Cloud-Inventar
VMs, Container, Netzwerke und Speicher Ã¼ber VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure und Google Cloud von einer einzigen Konsole aus entdecken und verfolgen.
Politik und KonformitÃ¤t
Definieren Sie Richtlinien, die automatisch Abweichungen erkennen, Tagging durchsetzen und nicht-konforme Workloads Ã¼ber alle verwalteten Anbieter hinweg beheben.
Automatisierungs-Engine
FÃ¼hren Sie ereignisgesteuerte Ruby-Automatisierung, Ansible-Playbooks und Genehmigungsworkflows aus, um Ressourcen in groÃŸem Umfang bereitzustellen, stillzulegen und neu zu konfigurieren.
Selbstbedienungskatalog
VerÃ¶ffentlichen Sie Servicekataloge mit Kontingenten und Genehmigungen, damit Teams VMs, Container oder Stacks anfordern kÃ¶nnen, ohne Tickets erstellen zu mÃ¼ssen.
RÃ¼ckbuchung und Verbrauchserfassung
Infrastrukturkosten Mandanten, Projekten oder Abteilungen mit TarifplÃ¤nen zuweisen, die auf CPU-, Arbeitsspeicher-, Speicherplatz- und Netzwerknutzung basieren.
REST API und CLI
Steuern Sie jede Konsolenaktion Ã¼ber eine versionierte REST-API oder die miqcli-Befehlszeile fÃ¼r Infrastruktur-Workflows im GitOps-Stil.
Warum Sie ManageIQ auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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