Matrix Synapse ist der Referenz-Homeserver für das offene Matrix-Kommunikationsprotokoll, der Echtzeit-Nachrichtenübermittlung, Sprach- und Videoanrufe, Dateifreigabe und End-to-End-Verschlüsselung über ein föderiertes Servernetzwerk hinweg ermöglicht. Synapse wird weltweit von Regierungen, Universitäten und Unternehmen genutzt und ermöglicht Ihren Nutzern eine sichere Kommunikation, während alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben.

Die Föderation ermöglicht es Ihrem Server, sich nahtlos mit anderen Matrix-Servern zu verbinden, sodass Ihre Nutzer jeden im globalen Matrix-Netzwerk erreichen können. Mit Brücken zu Slack, Discord, IRC und Telegram integriert sich Synapse in bestehende Kommunikationsabläufe, ohne alle auf eine einzige Plattform zu zwingen.