Snipe-IT mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloses Open-Source IT-Asset-Management zur Verfolgung von Hardware, Softwarelizenzen und Abschreibungen in Ihrem Unternehmen.
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Was Sie mit Snipe-IT erstellen können
Snipe-IT ist ein leistungsstarkes, auf Laravel basierendes Open-Source IT-Asset-Management-System, das Unternehmen dabei unterstützt, Hardware-Assets, Softwarelizenzen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Mit über 13.000 GitHub-Sternen bietet es Funktionen auf Unternehmensniveau, darunter Check-in-/Check-out-Workflows, Abschreibungsverfolgung, Garantieverwaltung und umfassende Berichterstattung – alles ohne teure Lizenzgebühren.
Das Selbsthosten von Snipe-IT auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Asset- und Lizenzdaten ohne wiederkehrende Kosten pro Benutzer oder pro Asset. Die MariaDB-gestützte Bereitstellung skaliert von kleinen Teams bis hin zu großen Unternehmen, wobei Tausende von Assets verwaltet und schnelle Abfragen für Barcodescanning, Berichterstattung und REST-API-Integrationen aufrechterhalten werden.
Wichtige Funktionen von Snipe-IT
Asset-Ein-/Auschecken
Verfolgen Sie jederzeit genau, wer welches Asset besitzt, mit einem optimierten Check-in- und Check-out-Workflow und automatischen E-Mail-Benachrichtigungen.
Lizenzmanagement
Verwalten Sie Software-Lizenzschlüssel, Lizenzanzahlen und Verlängerungsdaten, um die Compliance aufrechtzuerhalten und eine Über- oder Unterlizenzierung zu verhindern.
Abschreibungsverfolgung
Berechnen Sie die Anlagenabschreibung mithilfe der linearen oder degressiven Abschreibungsmethode für eine genaue Finanzberichterstattung und Buchhaltung.
Barcode und QR-Codes
Generieren und scannen Sie Barcodes oder QR-Codes für jedes Asset, was schnelle physische Audits und eine mobilfreundliche Bestandsverwaltung ermöglicht.
REST API und Berichterstattung
Daten in CSV oder Excel exportieren und über eine vollständige REST-API in externe Systeme integrieren für Automatisierungs- und Business-Intelligence-Workflows.
Warum Sie Snipe-IT auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.