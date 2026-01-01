Snipe-IT ist ein leistungsstarkes, auf Laravel basierendes Open-Source IT-Asset-Management-System, das Unternehmen dabei unterstützt, Hardware-Assets, Softwarelizenzen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Mit über 13.000 GitHub-Sternen bietet es Funktionen auf Unternehmensniveau, darunter Check-in-/Check-out-Workflows, Abschreibungsverfolgung, Garantieverwaltung und umfassende Berichterstattung – alles ohne teure Lizenzgebühren.

Das Selbsthosten von Snipe-IT auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Asset- und Lizenzdaten ohne wiederkehrende Kosten pro Benutzer oder pro Asset. Die MariaDB-gestützte Bereitstellung skaliert von kleinen Teams bis hin zu großen Unternehmen, wobei Tausende von Assets verwaltet und schnelle Abfragen für Barcodescanning, Berichterstattung und REST-API-Integrationen aufrechterhalten werden.