Databasus mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Datenbank-Backup-Manager zur Automatisierung und Überwachung von PostgreSQL-, MySQL- und MongoDB-Backups.
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Was Sie mit Databasus erstellen können
Databasus ist ein selbst gehostetes Datenbank-Backup-Verwaltungstool, das automatisierte Backups für PostgreSQL, MySQL und MongoDB unter einer einzigen Weboberfläche zentralisiert. Es verwaltet den gesamten Backup-Lebenszyklus – Planung, Ausführung, Komprimierung, Aufbewahrungsrotation und Zustandsüberwachung – ohne separate Skripte für jeden Datenbanktyp zu erfordern.
Das Selbst-Hosten von Databasus auf Ihrem VPS speichert Backups direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Gebühren für Cloud-Speicher pro Gigabyte entfallen und sensible Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Das Web-Dashboard bietet eine klare Übersicht über Backup-Erfolgsraten, Speichernutzung und den Auftragsverlauf, während dedizierte VPS-Ressourcen sicherstellen, dass Backup-Aufträge ausgeführt werden, ohne die Leistung der Produktionsdatenbank zu beeinträchtigen.
Wichtige Funktionen von Databasus
Unterstützung für mehrere Datenbanken
Sichert PostgreSQL, MySQL und MongoDB über eine einheitliche Oberfläche und ersetzt die Notwendigkeit, separate Backup-Skripte pro Datenbank-Engine zu verwalten.
Automatische Terminplanung
Konfigurieren Sie Sicherungsintervalle und Aufbewahrungsrichtlinien, sodass tägliche, wöchentliche und monatliche Sicherungen automatisch ohne manuelles Eingreifen rotieren.
Webbasiertes Dashboard
Überwachen Sie den Sicherungszustand, die Speichernutzung und den Auftragsverlauf über eine zentrale Oberfläche mit Warnmeldungen für Fehler, die Aufmerksamkeit erfordern.
Backup-Verifizierung
Führt nach jeder Sicherung Integritätsprüfungen durch, um zu bestätigen, dass die Sicherung gültig und nutzbar ist, bevor sie auf Ihre Aufbewahrungsrichtlinie angerechnet wird.
Point-in-Time-Wiederherstellung
Datenbanken auf einen bestimmten Backup-Snapshot wiederherstellen, um die Notfallwiederherstellung und das sichere Testen von Produktionsdaten in Staging-Umgebungen zu ermöglichen.
Warum Sie Databasus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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