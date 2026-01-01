Databasus ist ein selbst gehostetes Datenbank-Backup-Verwaltungstool, das automatisierte Backups für PostgreSQL, MySQL und MongoDB unter einer einzigen Weboberfläche zentralisiert. Es verwaltet den gesamten Backup-Lebenszyklus – Planung, Ausführung, Komprimierung, Aufbewahrungsrotation und Zustandsüberwachung – ohne separate Skripte für jeden Datenbanktyp zu erfordern.

Das Selbst-Hosten von Databasus auf Ihrem VPS speichert Backups direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Gebühren für Cloud-Speicher pro Gigabyte entfallen und sensible Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Das Web-Dashboard bietet eine klare Übersicht über Backup-Erfolgsraten, Speichernutzung und den Auftragsverlauf, während dedizierte VPS-Ressourcen sicherstellen, dass Backup-Aufträge ausgeführt werden, ohne die Leistung der Produktionsdatenbank zu beeinträchtigen.