Budibase ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und automatisierte Workflows mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Builders zu erstellen. Es verbindet sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST-APIs und seiner eigenen integrierten Datenbank und verwandelt Datenquellen in funktionale Anwendungen in Stunden statt Wochen.

Das Selbst-Hosting von Budibase auf Ihrem eigenen VPS hält geschäftskritische Daten und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllt so Anforderungen an Datensouveränität und Compliance, die Cloud-gehostete Low-Code-Tools nicht erfüllen können. Der gesamte Stack – Anwendungsdienst, Worker, CouchDB, Redis und MinIO – läuft in einer einzigen Bereitstellung ohne externe Abhängigkeiten.