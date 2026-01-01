Cleanuparr ist ein selbst gehosteter Download-Manager, der speziell fÃ¼r das Servarr-Ã–kosystem entwickelt wurde. Er verbindet sich mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr sowie mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent, und Ã¼berprÃ¼ft dann kontinuierlich die Warteschlange, um Downloads zu identifizieren und zu entfernen, die festgefahren sind, in Metadaten stecken bleiben, zu langsam heruntergeladen werden, nicht importiert werden kÃ¶nnen oder bekannten Malware-Mustern wie verdÃ¤chtigen .lnk - und .zipx -Dateien entsprechen.

Ãœber die Warteschlangenbereinigung hinaus sucht Cleanuparr proaktiv nach fehlenden Medien und QualitÃ¤ts-Upgrades, die den Cutoff nicht erfÃ¼llen, entfernt fertige Seeds, lÃ¶scht verwaiste Dateien, die nicht mehr von den arrs verfolgt werden, und sendet Benachrichtigungen bei jedem Treffer oder jeder Entfernung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Medienautomatisierung rund um die Uhr sauber, ohne manuelle WarteschlangenÃ¼berwachung.