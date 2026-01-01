Cleanuparr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Erweiterter Warteschlangenreiniger fÃ¼r den Servarr-Stack, der blockierte, fehlgeschlagene und bÃ¶sartige Downloads automatisch entfernt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Cleanuparr erstellen kÃ¶nnen
Cleanuparr ist ein selbst gehosteter Download-Manager, der speziell fÃ¼r das Servarr-Ã–kosystem entwickelt wurde. Er verbindet sich mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr sowie mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent, und Ã¼berprÃ¼ft dann kontinuierlich die Warteschlange, um Downloads zu identifizieren und zu entfernen, die festgefahren sind, in Metadaten stecken bleiben, zu langsam heruntergeladen werden, nicht importiert werden kÃ¶nnen oder bekannten Malware-Mustern wie verdÃ¤chtigen
.lnk- und
.zipx-Dateien entsprechen.
Ãœber die Warteschlangenbereinigung hinaus sucht Cleanuparr proaktiv nach fehlenden Medien und QualitÃ¤ts-Upgrades, die den Cutoff nicht erfÃ¼llen, entfernt fertige Seeds, lÃ¶scht verwaiste Dateien, die nicht mehr von den arrs verfolgt werden, und sendet Benachrichtigungen bei jedem Treffer oder jeder Entfernung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Medienautomatisierung rund um die Uhr sauber, ohne manuelle WarteschlangenÃ¼berwachung.
Wichtige Funktionen von Cleanuparr
Durchstreichungsbereinigung
Markieren Sie fehlerhafte Downloads mit konfigurierbaren Kennzeichnungen und entfernen und blockieren Sie diese automatisch, sobald sie Ihren Schwellenwert erreichen.
Malware-Blocker
Erkennt und entfernt bekannte bÃ¶sartige Torrents mithilfe von von der Community gepflegten Mustern und einer integrierten Sperrliste fÃ¼r verdÃ¤chtige Dateitypen.
Servarr-weite Integration
Funktioniert mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr zusammen mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent an einem Ort.
Fehlendes und Upgrade-Suche
LÃ¶st automatisch Suchen nach fehlenden Elementen und QualitÃ¤tsverbesserungen aus, die den Grenzwert nicht erreichen, einschlieÃŸlich der Verfolgung benutzerdefinierter Formatpunktzahlen.
Bereinigung von Verwaisten und Seeding
Entfernt Downloads ohne Hardlinks oder Arr-Referenzen, bereinigt lang laufende Seeds und unterstÃ¼tzt Cross-Seed-fÃ¤hige Workflows.
Echtzeit-Benachrichtigungen
Sendet Benachrichtigungen bei jedem VerstoÃŸ, jeder Entfernung oder Blockierung Ã¼ber Ihren bevorzugten Benachrichtigungskanal, damit Ihnen nichts entgeht.
Warum Sie Cleanuparr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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