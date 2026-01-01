CloudBeaver ist eine webbasierte Datenbankverwaltungsanwendung, die vom Team hinter dem beliebten DBeaver Desktop-Client entwickelt wurde. Es bringt professionelle Datenbankverwaltung in jeden Browser und ermöglicht Teams, mehrere Datenbanksysteme von einer einzigen Oberfläche aus abzufragen, zu visualisieren und zu verwalten, ohne Desktop-Software auf jedem Rechner installieren zu müssen.

Wenn Sie CloudBeaver auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Datenbankzugangsdaten und Abfrageergebnisse innerhalb Ihres eigenen Netzwerks. Sie vermeiden es, einzelne Datenbanken dem öffentlichen Internet auszusetzen, während Sie Ihrem Team einen zentralisierten, rollenbasierten Zugriff auf die benötigten Datenbanken ermöglichen – von jedem Gerät, von jedem Standort aus.