CloudBeaver mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Datenbankverwaltungstool, entwickelt vom DBeaver-Team, das PostgreSQL, MySQL, MongoDB und Dutzende weitere unterstützt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CloudBeaver erstellen können
CloudBeaver ist eine webbasierte Datenbankverwaltungsanwendung, die vom Team hinter dem beliebten DBeaver Desktop-Client entwickelt wurde. Es bringt professionelle Datenbankverwaltung in jeden Browser und ermöglicht Teams, mehrere Datenbanksysteme von einer einzigen Oberfläche aus abzufragen, zu visualisieren und zu verwalten, ohne Desktop-Software auf jedem Rechner installieren zu müssen.
Wenn Sie CloudBeaver auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Datenbankzugangsdaten und Abfrageergebnisse innerhalb Ihres eigenen Netzwerks. Sie vermeiden es, einzelne Datenbanken dem öffentlichen Internet auszusetzen, während Sie Ihrem Team einen zentralisierten, rollenbasierten Zugriff auf die benötigten Datenbanken ermöglichen – von jedem Gerät, von jedem Standort aus.
Wichtige Funktionen von CloudBeaver
Multi-Datenbank-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server und vielen weiteren über eine einheitliche Oberfläche.
Visueller Abfrage-Baukasten
Komplexe Abfragen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche erstellen, wodurch Fehler reduziert und die Einstiegshürde für weniger erfahrene Benutzer gesenkt werden.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Verwalten Sie Benutzerberechtigungen auf Verbindungsebene, damit Teammitglieder nur die Datenbanken sehen, auf die sie zugreifen dürfen.
Erweiterter SQL-Editor
Voll ausgestatteter Editor mit Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und Abfrageverlauf für produktive tägliche Datenbankarbeit.
Datenvisualisierung
Abfrageergebnisse direkt im Browser als Diagramme und Grafiken darstellen, ohne sie in ein separates BI-Tool exportieren zu müssen.
Warum Sie CloudBeaver auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.