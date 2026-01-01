Nango ist eine Open-Source-Infrastrukturschicht zum Verbinden mit externen APIs. Anstatt benutzerdefinierte OAuth-Flows, Token-Aktualisierungslogik und Ratenbegrenzungsverwaltung für jeden Dienst zu schreiben, verwaltet Nango all dies über ein einziges, einheitliches Backend. Entwickler konfigurieren Integrationen einmal und greifen auf jeden unterstützten Dienst über Nangos transparenten Proxy zu — mit integrierter Unterstützung für über 300 APIs, darunter Salesforce, GitHub, Slack, Stripe und Notion.

Das Selbst-Hosting von Nango auf Ihrem eigenen VPS hält die OAuth-Berechtigungen und API-Token Ihrer Kunden auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kein Drittanbieterdienst verarbeitet jemals die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer — alles wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel, den Sie besitzen, verschlüsselt und in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die neben dem Server läuft.