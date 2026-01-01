Nightlio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter, selbstgehosteter Stimmungstracker und Tagebuch â€” eine Open-Source-Daylio-Alternative fÃ¼r Ihren VPS.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Nightlio
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nightlio erstellen kÃ¶nnen
Nightlio ist ein selbstgehosteter Stimmungs-Tracker und ein tÃ¤gliches Tagebuch, das als kostenlose, datenschutzorientierte Alternative zu Abonnement-Apps wie Daylio entwickelt wurde. Protokollieren Sie Stimmungen auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala, fÃ¼gen Sie Markdown-formatierte TagebucheintrÃ¤ge hinzu, versehen Sie EintrÃ¤ge mit anpassbaren Gruppen-Tags und Ã¼berprÃ¼fen Sie Muster mithilfe von Kalenderansichten, Streak-ZÃ¤hlern und aggregierten Statistiken â€“ alles Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Desktop- und mobilen Browsern funktioniert.
Wenn Sie Nightlio auf Ihrem eigenen VPS betreiben, werden alle StimmungseintrÃ¤ge und Tagebuchnotizen in einer lokalen SQLite-Datenbank unter Ihrer Kontrolle gespeichert, ohne Werbung, ohne Telemetrie und ohne das Risiko, dass Paywalls zwischen Ihnen und Ihren eigenen Daten erscheinen.
Wichtige Funktionen von Nightlio
TÃ¤gliche Stimmungsaufzeichnung
Erfassen Sie Ihre Stimmung auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala mit einem einzigen Fingertipp und beobachten Sie, wie sich Muster Ã¼ber Tage, Wochen und Monate hinweg abzeichnen.
Markdown-Journaling
FÃ¼gen Sie umfangreiche Markdown-Notizen zu jedem Eintrag mit Ãœberschriften, Listen und Links fÃ¼r eine kontextreiche Reflexion hinzu.
Benutzerdefinierte Tag-Gruppen
Erstellen Sie Ihre eigenen Kategorien wie Schlaf, ProduktivitÃ¤t oder soziale Interaktionen und markieren Sie EintrÃ¤ge, um herauszufinden, was Ihre Stimmung beeinflusst.
Kalender und Serien
Betrachten Sie die Stimmungshistorie in einer Kalenderansicht und bleiben Sie motiviert mit der integrierten Verfolgung von Journaling-Streaks.
Aufschlussreiche Analysen
Betrachten Sie die durchschnittliche Stimmung im Zeitverlauf, Stimmungsverteilungsdiagramme und gamifizierte Erfolge, die konsistentes Journaling belohnen.
SQLite-Speicher
Alle EintrÃ¤ge befinden sich in einer einzigen SQLite-Datei auf Ihrem VPS, einfach zu sichern, zwischen Servern zu verschieben oder jederzeit zu exportieren.
Warum Sie Nightlio auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
Anki Sync Server Enhanced
Selbst gehosteter Anki-Synchronisierungsserver mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Backups und Web-Dashboard