Nightlio ist ein selbstgehosteter Stimmungs-Tracker und ein tÃ¤gliches Tagebuch, das als kostenlose, datenschutzorientierte Alternative zu Abonnement-Apps wie Daylio entwickelt wurde. Protokollieren Sie Stimmungen auf einer FÃ¼nf-Punkte-Skala, fÃ¼gen Sie Markdown-formatierte TagebucheintrÃ¤ge hinzu, versehen Sie EintrÃ¤ge mit anpassbaren Gruppen-Tags und Ã¼berprÃ¼fen Sie Muster mithilfe von Kalenderansichten, Streak-ZÃ¤hlern und aggregierten Statistiken â€“ alles Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Desktop- und mobilen Browsern funktioniert.

Wenn Sie Nightlio auf Ihrem eigenen VPS betreiben, werden alle StimmungseintrÃ¤ge und Tagebuchnotizen in einer lokalen SQLite-Datenbank unter Ihrer Kontrolle gespeichert, ohne Werbung, ohne Telemetrie und ohne das Risiko, dass Paywalls zwischen Ihnen und Ihren eigenen Daten erscheinen.