Notifuse mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete E-Mail-Plattform für Marketingkampagnen und Transaktions-E-Mails mit Multi-Provider-Zustellung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Notifuse erstellen können
Notifuse ist eine Open-Source-, selbst gehostete E-Mail-Plattform, die Marketingkampagnen und die Zustellung transaktionaler E-Mails in einem einzigen System konsolidiert. Im Gegensatz zu abonnementbasierten Diensten wie Mailchimp oder Brevo läuft Notifuse auf Ihrem eigenen Server, wodurch Gebühren pro E-Mail entfallen und Ihre Abonnentendaten vollständig privat und unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Die Plattform unterstützt mehrere E-Mail-Anbieter, darunter Amazon SES, Mailgun und Postmark, sodass Sie Nachrichten über jedes Backend leiten können, das Ihren Kosten- und Zustellbarkeitsanforderungen entspricht. Ein Drag-and-Drop-Kampagneneditor, Zielgruppensegmentierung, Öffnungs- und Klick-Tracking sowie eine REST-API für programmatische transaktionale E-Mails bieten sowohl Marketern als auch Entwicklern alles, was sie von einer selbst gehosteten Bereitstellung benötigen.
Wichtige Funktionen von Notifuse
Kampagnen-Editor
E-Mail-Kampagnen mit einem visuellen Drag-and-Drop-Editor erstellen, einschließlich A/B-Tests, Planung und Echtzeit-Vorschau.
Transaktions-E-Mail-API
Ereignisgesteuerte E-Mails programmatisch über die REST-API versenden, mit Liquid-Templating für dynamische, personalisierte Inhalte.
Multi-Provider-Lieferung
Leiten Sie E-Mails über Amazon SES, Mailgun, Postmark oder einen beliebigen SMTP-Anbieter weiter, ohne Ihre Vorlagen oder Workflows zu ändern.
Abonnentensegmentierung
Richten Sie Kampagnen auf bestimmte Zielgruppensegmente aus, basierend auf Abonnentenattributen und der bisherigen Interaktionshistorie.
Öffnungs- und Klick-Tracking
Messen Sie die Kampagnenleistung mit detaillierten Öffnungsraten, Klick-Tracking und Zustellungsanalysen, die in das Dashboard integriert sind.
Warum Sie Notifuse auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.