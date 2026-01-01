Notifuse ist eine Open-Source-, selbst gehostete E-Mail-Plattform, die Marketingkampagnen und die Zustellung transaktionaler E-Mails in einem einzigen System konsolidiert. Im Gegensatz zu abonnementbasierten Diensten wie Mailchimp oder Brevo läuft Notifuse auf Ihrem eigenen Server, wodurch Gebühren pro E-Mail entfallen und Ihre Abonnentendaten vollständig privat und unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Die Plattform unterstützt mehrere E-Mail-Anbieter, darunter Amazon SES, Mailgun und Postmark, sodass Sie Nachrichten über jedes Backend leiten können, das Ihren Kosten- und Zustellbarkeitsanforderungen entspricht. Ein Drag-and-Drop-Kampagneneditor, Zielgruppensegmentierung, Öffnungs- und Klick-Tracking sowie eine REST-API für programmatische transaktionale E-Mails bieten sowohl Marketern als auch Entwicklern alles, was sie von einer selbst gehosteten Bereitstellung benötigen.