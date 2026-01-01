bewCloud mit 1 Klick bereitstellen.
Leichtgewichtige selbstgehostete Cloud-Speicherplattform für die persönliche Dateisynchronisierung, CalDAV- und CardDAV-Unterstützung.
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Was Sie mit bewCloud erstellen können
bewCloud ist eine leichtgewichtige, quelloffene Cloud-Speicherplattform, die mit TypeScript und Deno entwickelt wurde. Sie bietet Ihnen persönlichen Dateispeicher und Synchronisierung über Geräte hinweg, zusammen mit integrierter CalDAV- und CardDAV-Kompatibilität für Kalender und Kontakte – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur laufend.
Im Gegensatz zu umfangreicheren Cloud-Suiten ist bewCloud bewusst minimalistisch gehalten: schnell bereitzustellen, einfach zu warten und auf die Kernanwendungsfälle Dateizugriff und persönliche Datensynchronisierung fokussiert. Durch Selbst-Hosting bleiben Ihre Dateien, Kalender und Kontakte privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Speicherbeschränkungen durch Dritte.
Wichtige Funktionen von bewCloud
Persönlicher Dateispeicher
Speichern und greifen Sie von jedem Gerät aus über eine übersichtliche Web-Oberfläche auf Ihre Dateien zu, ohne sich auf externe Cloud-Anbieter verlassen zu müssen.
CalDAV/CardDAV-Synchronisierung
Synchronisieren Sie Kalender und Kontakte mit jedem CalDAV- oder CardDAV-Client, einschließlich iOS, Android und Desktop-Apps.
Benutzerverwaltung
Integrierte Admin-Steuerelemente ermöglichen es Ihnen, Konten zu verwalten, Registrierungsrichtlinien zu konfigurieren und zu kontrollieren, wer auf Ihre Instanz zugreifen kann.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Schützen Sie Konten mit TOTP, Passkeys oder E-Mail-basierter 2FA für eine zusätzliche Sicherheitsebene über Passwörter hinaus.
SSO-Integration
Optionale OIDC-Unterstützung ermöglicht Ihnen die Verbindung mit einem bestehenden Identitätsanbieter für Single Sign-On in Ihrer gesamten Infrastruktur.
Warum Sie bewCloud auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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