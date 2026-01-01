PatchMon mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Linux-Patch-Management und Flottenüberwachungsplattform mit In-Browser-SSH-Terminal und Compliance-Scanning.
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Was Sie mit PatchMon erstellen können
PatchMon ist eine Open-Source-Plattform für Linux-Patch-Management und Flottenüberwachung, die Systemadministratoren ein zentrales Dashboard bietet, um Patches auf allen verwalteten Linux-Hosts zu verfolgen, zu genehmigen und bereitzustellen. Sie bietet Echtzeit-Sichtbarkeit des Paketstatus, orchestriertes Patching mit Genehmigungsworkflows, OpenSCAP- und CIS-Compliance-Scanning, Docker-Bench-Sicherheitsprüfung und ein In-Browser-SSH-Terminal, das von Apache Guacamole betrieben wird – alles ohne dass ein SSH-Client auf der Verwaltungsmaschine erforderlich ist.
Im Gegensatz zu kommerziellen Patch-Management-Lösungen, die Gebühren pro Knoten erheben, ist PatchMon kostenlos selbst zu hosten und verbindet sich über einen leichtgewichtigen Agenten mit verwalteten Hosts. Die gesamte Patch-Historie, Compliance-Berichte und das Host-Inventar verbleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass Daten an externe Dienste gesendet werden.
Wichtige Funktionen von PatchMon
Flottenweite Patch-Orchestrierung
Überprüfen Sie ausstehende Updates Ihrer gesamten Linux-Flotte, genehmigen Sie Patch-Batches und stellen Sie diese mit Planungs- und Rollback-Kontrollen über ein einziges Dashboard bereit.
Browserbasiertes SSH-Terminal
Greifen Sie über ein Apache Guacamole-gestütztes Terminal direkt vom Browser aus auf jeden verwalteten Host zu — keine SSH-Client-Installation oder Portweiterleitung erforderlich.
Compliance-Scan
Führen Sie OpenSCAP-, CIS-Benchmark- und Docker-Bench-Sicherheitsscans auf verwalteten Hosts durch und verfolgen Sie den Compliance-Status im Zeitverlauf, ohne separate Tools zu benötigen.
Echtzeit-Paketstatus
Sehen Sie in Echtzeit, welche Pakete auf jedem verwalteten Host veraltet, anfällig oder fehlend sind, mit Schweregradindikatoren und CVE-Links.
Patch-Freigabe-Workflows
Eine explizite Genehmigung ist erforderlich, bevor Patches auf Produktionshosts bereitgestellt werden, mit Audit-Trails, die protokollieren, wer was wann genehmigt hat.
Warum Sie PatchMon auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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