Vane mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte KI-Antwortmaschine, die Antworten mit Quellenangaben liefert und lokale LLMs oder Cloud-Anbieter auf Ihrer eigenen Hardware nutzt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vane erstellen können
Vane ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwort-Engine, die vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Sie kombiniert ein SearXNG-basiertes Metasuch-Backend mit einem großen Sprachmodell Ihrer Wahl – lokalen Ollama-Modellen oder Cloud-Anbietern wie OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Groq –, um präzise Antworten zu synthetisieren, die durch zitierte Webquellen belegt sind.
Das Selbst-Hosting von Vane hält jede Suchanfrage und jeden Dokumenten-Upload auf Ihrem VPS. Es gibt keine Abfrageprotokollierung durch Dritte, kein Abonnement pro Benutzer und kein undurchsichtiges Ranking – Sie wählen die Suchquellen, das Modell und das Datenschutzniveau, das zu Ihrer Forschungsweise passt.
Wichtige Funktionen von Vane
Zitierte KI-Antworten
Jede Antwort verweist auf die zugrunde liegenden Quellen, sodass Sie Behauptungen überprüfen und tiefer eintauchen können, ohne blindlings generierten Inhalten zu vertrauen.
Lokale und Cloud-LLMs
Führen Sie Open-Source-Modelle lokal über Ollama aus, oder verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google Gemini und Groq über dasselbe Webinterface.
Gebündeltes SearXNG
Wird mit einer SearXNG Metasuchinstanz ausgeliefert, sodass Abfragen über viele Suchmaschinen hinweg aggregiert werden, ohne sie kommerziellen Trackern preiszugeben.
Geschwindigkeits- und Qualitätsmodi
Wechseln Sie zwischen Geschwindigkeits-, Ausgewogenheits- und Qualitätsmodi, um die Reaktionszeit gegen eine tiefere, mehrstufige Recherche bei schwierigeren Fragen einzutauschen.
Dateiuploads und entdecken
Laden Sie PDFs, Textdateien und Bilder hoch, um Fragen zu Ihren eigenen Dokumenten zu stellen, oder durchsuchen Sie den Discover-Feed nach angesagten Inhalten.
Suchverlauf auf Ihrem VPS
Alle Anfragen, hochgeladene Dateien und der Chatverlauf bleiben auf Ihrem Server in einem persistenten Volume – sie werden niemals mit einer Drittanbieter-Cloud synchronisiert.
Warum Sie Vane auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.