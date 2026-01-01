Vane ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwort-Engine, die vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Sie kombiniert ein SearXNG-basiertes Metasuch-Backend mit einem großen Sprachmodell Ihrer Wahl – lokalen Ollama-Modellen oder Cloud-Anbietern wie OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Groq –, um präzise Antworten zu synthetisieren, die durch zitierte Webquellen belegt sind.

Das Selbst-Hosting von Vane hält jede Suchanfrage und jeden Dokumenten-Upload auf Ihrem VPS. Es gibt keine Abfrageprotokollierung durch Dritte, kein Abonnement pro Benutzer und kein undurchsichtiges Ranking – Sie wählen die Suchquellen, das Modell und das Datenschutzniveau, das zu Ihrer Forschungsweise passt.