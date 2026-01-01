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Datenschutzorientierte KI-Antwortmaschine, die Antworten mit Quellenangaben liefert und lokale LLMs oder Cloud-Anbieter auf Ihrer eigenen Hardware nutzt.

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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Vane erstellen können

Vane ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwort-Engine, die vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Sie kombiniert ein SearXNG-basiertes Metasuch-Backend mit einem großen Sprachmodell Ihrer Wahl – lokalen Ollama-Modellen oder Cloud-Anbietern wie OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Groq –, um präzise Antworten zu synthetisieren, die durch zitierte Webquellen belegt sind.

Das Selbst-Hosting von Vane hält jede Suchanfrage und jeden Dokumenten-Upload auf Ihrem VPS. Es gibt keine Abfrageprotokollierung durch Dritte, kein Abonnement pro Benutzer und kein undurchsichtiges Ranking – Sie wählen die Suchquellen, das Modell und das Datenschutzniveau, das zu Ihrer Forschungsweise passt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Vane

Zitierte KI-Antworten

Jede Antwort verweist auf die zugrunde liegenden Quellen, sodass Sie Behauptungen überprüfen und tiefer eintauchen können, ohne blindlings generierten Inhalten zu vertrauen.

Lokale und Cloud-LLMs

Führen Sie Open-Source-Modelle lokal über Ollama aus, oder verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google Gemini und Groq über dasselbe Webinterface.

Gebündeltes SearXNG

Wird mit einer SearXNG Metasuchinstanz ausgeliefert, sodass Abfragen über viele Suchmaschinen hinweg aggregiert werden, ohne sie kommerziellen Trackern preiszugeben.

Geschwindigkeits- und Qualitätsmodi

Wechseln Sie zwischen Geschwindigkeits-, Ausgewogenheits- und Qualitätsmodi, um die Reaktionszeit gegen eine tiefere, mehrstufige Recherche bei schwierigeren Fragen einzutauschen.

Dateiuploads und entdecken

Laden Sie PDFs, Textdateien und Bilder hoch, um Fragen zu Ihren eigenen Dokumenten zu stellen, oder durchsuchen Sie den Discover-Feed nach angesagten Inhalten.

Suchverlauf auf Ihrem VPS

Alle Anfragen, hochgeladene Dateien und der Chatverlauf bleiben auf Ihrem Server in einem persistenten Volume – sie werden niemals mit einer Drittanbieter-Cloud synchronisiert.

Warum Sie Vane auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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