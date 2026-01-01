Wealthfolio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source persönlicher Investment-Tracker für Portfolios, Nettovermögen und Finanzleistungsanalysen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wealthfolio erstellen können
Wealthfolio ist ein datenschutzorientierter, quelloffener Investment-Tracker, der Bestände von mehreren Brokern und Banken in einem einzigen Dashboard konsolidiert. Er verfolgt die Portfolio-Performance, das Nettovermögen, Dividenden und Einkommen und vergleicht Ihre Renditen mit Indizes wie dem S&P 500 – und das alles, ohne Ihre Finanzdaten an eine Drittanbieter-Cloud zu senden.
Das Selbst-Hosting von Wealthfolio auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Finanzdaten. Die Anwendung speichert alles in einer lokalen SQLite-Datenbank, was Backups unkompliziert macht und Abonnementgebühren eliminiert. Mit Unterstützung für CSV-Importe, Monte-Carlo-Simulationen für die Altersvorsorgeplanung und integrierten Empfehlungen zur Portfolio-Neugewichtung deckt es das gesamte Spektrum des persönlichen Investmentmanagements ab.
Wichtige Funktionen von Wealthfolio
Multi-Broker-Konsolidierung
Aggregieren Sie Bestände von mehreren Brokern und Bankkonten in einem einzigen, einheitlichen Dashboard, mit Unterstützung für den CSV-Import für einen einfachen Einstieg.
Portfolio-Leistungsanalyse
Vergleichen Sie die Kontoleistung mit wichtigen Indizes wie dem S&P 500 und verfolgen Sie zeitgewichtete Renditen über Ihre gesamte Anlagehistorie hinweg.
Nettovermögens-Tracking
Überwachen Sie gemeinsam alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, um ein genaues, aktuelles Bild Ihrer gesamten finanziellen Lage im Zeitverlauf zu erhalten.
Dividenden- und Ertragsüberwachung
Verfolgen Sie automatisch Dividendenzahlungen und Zinserträge über alle Bestände hinweg, was Ihnen einen klaren Überblick über Ihre passiven Einkommensströme verschafft.
Altersvorsorge-Tools
Führen Sie Monte-Carlo-Simulationen und FIRE-Projektionen durch, um Ihre Sparstrategie einem Stresstest zu unterziehen und abzuschätzen, wann Sie finanzielle Unabhängigkeit erreichen können.
Portfolio-Rebalancing
Legen Sie Zielprozentsätze für die Vermögensallokation fest und erhalten Sie Empfehlungen zur Neugewichtung, die Ihr Portfolio an Ihrer Anlagestrategie ausrichten.
Warum Sie Wealthfolio auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.