Navidrome ist ein schlanker, schneller Musik-Streaming-Server, der Ihnen Spotify-ähnlichen Zugriff auf Ihre eigene Musiksammlung von jedem Gerät aus ermöglicht. Er scannt automatisch Ihre Musikordner, extrahiert Metadaten und stellt MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- und OPUS-Dateien über eine moderne Weboberfläche und eine Subsonic-kompatible API bereit, die von Dutzenden mobiler Apps wie DSub, Symfonium und Feishin unterstützt wird. Die Mehrbenutzerunterstützung bedeutet, dass jeder Hörer eigene Wiedergabelisten, Bewertungen und Hörstatistiken erhält.

Das Selbst-Hosten von Navidrome bedeutet permanenten Zugriff auf jedes Album, das Sie besitzen, unabhängig von Lizenzänderungen oder Dienstabschaltungen. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Audiokomprimierung und kein Verhaltens-Tracking – nur Ihre Musik, von Ihrer eigenen Infrastruktur in voller Qualität gestreamt.