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Relationale Datenbank und Anwendungsserver in einem — Clients verbinden sich direkt und führen Logik innerhalb der Datenbank mit einer Latenz von unter einer Millisekunde aus.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit SpacetimeDB erstellen können

SpacetimeDB eliminiert den traditionellen Backend-Stack, indem es eine relationale Datenbank und einen Anwendungsserver zu einem einzigen bereitstellbaren Prozess kombiniert. Anstatt eine separate API-Schicht zwischen Ihren Clients und Daten zu pflegen, verbinden sich Clients direkt mit SpacetimeDB und führen serverseitige Logik — sogenannte „Module“ — innerhalb der Datenbank selbst aus. In Rust entwickelt, mit In-Memory-Zustand und Write-Ahead-Log-Persistenz, liefert es konsistente Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich ohne zusätzliche Dienste.

SpacetimeDB selbst auf einem VPS zu hosten, bietet Ihnen dedizierte CPU und RAM — die primären Leistungshebel für seine In-Memory-Architektur — während alle Anwendungsdaten und der Modulcode unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben, ohne Anbieterbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von SpacetimeDB

Keine separate API-Schicht

Clients verbinden sich direkt mit der Datenbank und führen darin Module aus, wodurch eine ganze Ebene von Webservern, Nachrichtenwarteschlangen und APIs durch einen einzigen Prozess ersetzt wird.

Echtzeit-Abonnements

Clients abonnieren Tabellenänderungen und erhalten sofort eine automatische Delta-Synchronisierung – kein Polling, kein separater WebSocket-Server erforderlich.

Modulbasierte Logik

Schreiben Sie serverseitige Anwendungslogik in Rust oder C# und stellen Sie diese als kompiliertes Modul direkt in der Datenbank bereit, für optimale Leistung und Sicherheit.

In-Memory mit Persistenz

Der gesamte Anwendungsstatus wird für schnelle Lesezugriffe im Arbeitsspeicher gehalten, während ein Write-Ahead-Log sicherstellt, dass Daten Neustarts und Abstürze ohne komplexe Backup-Einrichtungen überstehen.

Produktionserprobt

Betreibt das gesamte Backend von BitCraft Online, einem Massively-Multiplayer-Spiel, bei dem der gesamte Echtzeit-Zustand von einer einzigen SpacetimeDB-Instanz verwaltet wird.

Warum Sie SpacetimeDB auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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