SpacetimeDB eliminiert den traditionellen Backend-Stack, indem es eine relationale Datenbank und einen Anwendungsserver zu einem einzigen bereitstellbaren Prozess kombiniert. Anstatt eine separate API-Schicht zwischen Ihren Clients und Daten zu pflegen, verbinden sich Clients direkt mit SpacetimeDB und führen serverseitige Logik — sogenannte „Module“ — innerhalb der Datenbank selbst aus. In Rust entwickelt, mit In-Memory-Zustand und Write-Ahead-Log-Persistenz, liefert es konsistente Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich ohne zusätzliche Dienste.

SpacetimeDB selbst auf einem VPS zu hosten, bietet Ihnen dedizierte CPU und RAM — die primären Leistungshebel für seine In-Memory-Architektur — während alle Anwendungsdaten und der Modulcode unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben, ohne Anbieterbindung.