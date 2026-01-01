SpacetimeDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Relationale Datenbank und Anwendungsserver in einem — Clients verbinden sich direkt und führen Logik innerhalb der Datenbank mit einer Latenz von unter einer Millisekunde aus.
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Was Sie mit SpacetimeDB erstellen können
SpacetimeDB eliminiert den traditionellen Backend-Stack, indem es eine relationale Datenbank und einen Anwendungsserver zu einem einzigen bereitstellbaren Prozess kombiniert. Anstatt eine separate API-Schicht zwischen Ihren Clients und Daten zu pflegen, verbinden sich Clients direkt mit SpacetimeDB und führen serverseitige Logik — sogenannte „Module“ — innerhalb der Datenbank selbst aus. In Rust entwickelt, mit In-Memory-Zustand und Write-Ahead-Log-Persistenz, liefert es konsistente Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich ohne zusätzliche Dienste.
SpacetimeDB selbst auf einem VPS zu hosten, bietet Ihnen dedizierte CPU und RAM — die primären Leistungshebel für seine In-Memory-Architektur — während alle Anwendungsdaten und der Modulcode unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben, ohne Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von SpacetimeDB
Keine separate API-Schicht
Clients verbinden sich direkt mit der Datenbank und führen darin Module aus, wodurch eine ganze Ebene von Webservern, Nachrichtenwarteschlangen und APIs durch einen einzigen Prozess ersetzt wird.
Echtzeit-Abonnements
Clients abonnieren Tabellenänderungen und erhalten sofort eine automatische Delta-Synchronisierung – kein Polling, kein separater WebSocket-Server erforderlich.
Modulbasierte Logik
Schreiben Sie serverseitige Anwendungslogik in Rust oder C# und stellen Sie diese als kompiliertes Modul direkt in der Datenbank bereit, für optimale Leistung und Sicherheit.
In-Memory mit Persistenz
Der gesamte Anwendungsstatus wird für schnelle Lesezugriffe im Arbeitsspeicher gehalten, während ein Write-Ahead-Log sicherstellt, dass Daten Neustarts und Abstürze ohne komplexe Backup-Einrichtungen überstehen.
Produktionserprobt
Betreibt das gesamte Backend von BitCraft Online, einem Massively-Multiplayer-Spiel, bei dem der gesamte Echtzeit-Zustand von einer einzigen SpacetimeDB-Instanz verwaltet wird.
Warum Sie SpacetimeDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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