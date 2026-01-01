Metabase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die es jedem Teammitglied ermöglicht, Daten zu erkunden und Dashboards ohne SQL zu erstellen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Metabase
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Metabase erstellen können
Metabase ist eine führende Open-Source Business-Intelligence-Plattform, der weltweit über 40.000 Unternehmen vertrauen. Ihr intuitiver Abfrage-Builder ermöglicht es nicht-technischen Teammitgliedern, Daten zu erkunden und interaktive Dashboards zu erstellen, ohne SQL schreiben zu müssen, während Power-User direkt in native Abfragen einsteigen können. Es verbindet sich mit über 20 Datenbanken, darunter PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery und Snowflake, und unterstützt automatisierte E-Mail- und Slack-Berichte.
Die Bereitstellung von Metabase auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Geschäftsdaten in Ihrer Umgebung, eliminiert SaaS-Preise pro Benutzer und bietet dedizierte Ressourcen für komplexe Abfragen und große Datensätze, die gemeinsam genutzte Cloud-Analyse-Dienste verlangsamen.
Wichtige Funktionen von Metabase
No-SQL Abfrage-Baukasten
Jedes Teammitglied kann Daten erkunden und Diagramme über eine visuelle Benutzeroberfläche erstellen, ohne SQL-Syntax lernen zu müssen.
über 20 Datenbank-Konnektoren
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake und mehr über einen geführten Einrichtungsassistenten.
Interaktive Dashboards
Kombinieren Sie Diagramme, Metriken und Filter zu teilbaren Dashboards, die sich automatisch mit neuen Daten aktualisieren.
Automatisierte Berichte
Planen Sie Berichte, die per E-Mail oder Slack zugestellt werden, damit Stakeholder immer aktuelle Einblicke haben, ohne sich anmelden zu müssen.
Einbetten und Teilen
Betten Sie Dashboards in externen Tools ein oder teilen Sie öffentliche Links für kundenorientierte Analysen, ohne Rohdaten preiszugeben.
Warum Sie Metabase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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