Apache Gravitino mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Metadaten-Lake, der Kataloge, Schemata und Tabellen über Iceberg, Hive, MySQL und PostgreSQL hinweg hinter einer einzigen API vereinheitlicht.
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Was Sie mit Apache Gravitino erstellen können
Apache Gravitino ist ein geo-verteilter, föderierter Metadaten-Lake, der Datenteams einen zentralen Ort bietet, um Tabellen, Schemata, Dateisätze, Modelle und Zugriffsrichtlinien über heterogene Kataloge hinweg zu verwalten. Im Gegensatz zu einem traditionellen Hive Metastore föderiert Gravitino bestehende Kataloge, ohne Metadaten zu kopieren, und stellt sie über eine vereinheitlichte REST-API und eine moderne Web-Benutzeroberfläche bereit, sodass Engines wie Trino, Spark, Flink und Doris dieselbe logische Ansicht abfragen können.
Das Selbst-Hosting von Gravitino auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Herkunftsinformationen, Schema-Definitionen und Anmeldeinformations-Mappings innerhalb Ihrer Umgebung und vermeidet die wiederkehrenden Kosten verwalteter Metadatendienste. Der gebündelte Iceberg REST-Katalog-Endpunkt ist sofort einsatzbereit, um Lakehouse-Tabellen zu unterstützen.
Wichtige Funktionen von Apache Gravitino
Vereinheitlichter Metadaten-Lake
Föderieren Sie Iceberg-, Hive-, JDBC- und Dateisystem-Kataloge hinter einer einzigen REST-API und einem dreistufigen metalake.catalog.schema-Namespace.
Integrierte Iceberg REST
Stellt einen Iceberg REST-Katalog-Endpunkt auf Port 9001 bereit, damit Spark, Flink und Trino Iceberg-Tabellen ohne einen externen Dienst lesen und schreiben können.
Modernes Web-UI
Durchsuchen Sie Metalakes, Kataloge, Schemata und Tabellen, bearbeiten Sie Eigenschaften und überprüfen Sie die Herkunft über eine integrierte Webkonsole — kein zusätzlicher Container erforderlich.
Multi-Engine-Kompatibilität
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- und PyIceberg-Konnektoren kommunizieren mit Gravitino, sodass dieselben Metadaten SQL-, Batch- und Streaming-Workloads versorgen.
Dateisatz- und Modellkataloge
Verwaltet unstrukturierte Dateisätze und Metadaten von ML-Modellen neben Tabellen und bietet KI- und Lakehouse-Workloads eine einzige Governance-Ebene.
Warum Sie Apache Gravitino auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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