Open Archiver ist eine selbstgehostete, compliance-konforme E-Mail-Archivierungsplattform, die Nachrichten von Gmail, Microsoft 365, generischen IMAP-Servern und PST- oder MBOX-Dateien in großen Mengen in ein manipulationssicheres lokales Archiv aufnimmt. E-Mails werden im Standard-.eml-Format gespeichert, dedupliziert, im Ruhezustand verschlüsselt und von Meilisearch indiziert, wobei Apache Tika Anhänge parst, sodass jedes Wort in PDFs, Word-Dokumenten und Tabellenkalkulationen sofort durchsuchbar wird.

Das Selbst-Hosting von Open Archiver speichert jede Nachricht, jeden Anhang und jedes Zugriffsprotokoll auf Ihrer eigenen Infrastruktur, während es dennoch die Aufbewahrungs-, Legal-Hold- und Audit-Anforderungen erfüllt, auf die regulierte Branchen angewiesen sind. Dateihashes erkennen Manipulationen, Aufbewahrungsrichtlinien automatisieren das Lebenszyklusmanagement, und ein unveränderlicher Audit-Trail protokolliert jeden Zugriff.