Apache Tika ist ein Framework zur Inhaltserkennung und -analyse, das eine einzige REST-API zum Extrahieren von Text, Metadaten und Struktur aus über tausend Dateiformaten bereitstellt, darunter PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, Bilder, Audio, Video und Archivdateien. Anstatt Dutzende von Parser-Bibliotheken pro Format zu integrieren, senden Anwendungen Rohdaten an den Tika Server und erhalten eine normalisierte Ausgabe.

Das Selbst-Hosting des Tika Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Dokumenteninhalte auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – wichtig für vertrauliche Verträge, interne Aufzeichnungen und regulierte Daten – während Gebühren pro Dokument und Ratenbegrenzungen, die von gehosteten Extraktions-APIs erhoben werden, entfallen. Das vollständige Image wird mit Tesseract OCR und GDAL geliefert, sodass gescannte PDFs und Bilddateien sofort durchsuchbar sind.