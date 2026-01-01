Apache Tika als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Toolkit zur Inhaltsanalyse, das Metadaten und Text aus über tausend Dateitypen erkennt und extrahiert.
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Was Sie mit Apache Tika erstellen können
Apache Tika ist ein Framework zur Inhaltserkennung und -analyse, das eine einzige REST-API zum Extrahieren von Text, Metadaten und Struktur aus über tausend Dateiformaten bereitstellt, darunter PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, Bilder, Audio, Video und Archivdateien. Anstatt Dutzende von Parser-Bibliotheken pro Format zu integrieren, senden Anwendungen Rohdaten an den Tika Server und erhalten eine normalisierte Ausgabe.
Das Selbst-Hosting des Tika Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Dokumenteninhalte auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – wichtig für vertrauliche Verträge, interne Aufzeichnungen und regulierte Daten – während Gebühren pro Dokument und Ratenbegrenzungen, die von gehosteten Extraktions-APIs erhoben werden, entfallen. Das vollständige Image wird mit Tesseract OCR und GDAL geliefert, sodass gescannte PDFs und Bilddateien sofort durchsuchbar sind.
Wichtige Funktionen von Apache Tika
Über tausend Formate
PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, Bilder, Audio, Video und Dutzende von Archivformaten über eine konsistente REST-Schnittstelle parsen.
Integrierte OCR
Das vollständige Image bündelt Tesseract mit englischen, französischen, deutschen, italienischen und spanischen Sprachpaketen, sodass gescannte PDFs und Bilddateien durchsuchbaren Text ohne zusätzliche Dienste liefern.
REST API-Server
Endpunkte für Textextraktion, Metadaten, Spracherkennung und MIME-Typ-Identifizierung ermöglichen es jedem Backend, die Dokumentenverarbeitung mit einem einfachen HTTP-POST zu integrieren.
Spracherkennung
Automatische Spracherkennung für jeden extrahierten Text, die nachgelagerte Suchindexierungs-, Übersetzungs- und Routing-Pipelines ermöglicht, ohne zusätzliche Bibliotheken zu bündeln.
Pipeline bereit
Dient als Extraktionsstufe für Suchplattformen, RAG-Ingestion, E-Discovery-Workflows und Systeme zur digitalen Archivierung, die normalisierten Text aus heterogenen Dokumenten benötigen.
Warum Sie Apache Tika auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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