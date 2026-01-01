docassemble ist eine kostenlose Open-Source-Plattform zum Erstellen webbasierter geführter Interviews, die Informationen von Endnutzern sammeln und aus den Antworten benutzerdefinierte Dokumente, Verträge und Formulare zusammenstellen. Autoren schreiben die Interviewlogik in YAML, Dokumentvorlagen in Markdown oder DOCX und erweitern das Verhalten mit Python – ohne eine benutzerdefinierte Webanwendung einrichten zu müssen.

Ursprünglich für Rechtshilfeorganisationen und Anwaltskanzleien konzipiert, die die Klientenaufnahme und Dokumentenerstellung automatisieren, betreibt docassemble nun Expertensysteme in den Bereichen Compliance, Regierungsdienste und HR-Workflows. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält sensible Interviewantworten, generierte Dokumente und Klientendaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Gebühren pro Interview oder pro Nutzer.