Label Studio ist die beliebteste Open-Source-Plattform zur Datenbeschriftung mit über 27.000 GitHub-Sternen, die die Annotation über alle wichtigen Datentypen hinweg unterstützt – Text, Bilder, Audio, Video, HTML, Zeitreihen und multimodale Kombinationen. Teams nutzen es, um hochwertige Trainingsdatensätze mit anpassbaren Beschriftungsvorlagen, ML-gestützter Annotation und Metriken zur Inter-Annotator-Übereinstimmung zu erstellen.

Das Selbst-Hosting von Label Studio auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Trainingsdaten – medizinische Bilder, Finanzdokumente, proprietäre Geschäftsinhalte – vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Benutzer oder pro Annotation. Diese Bereitstellung koppelt Label Studio mit PostgreSQL 16 für eine zuverlässige Projekt- und Annotationsspeicherung.