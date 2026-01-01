ILLA Builder mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum visuellen Erstellen interner Tools, Dashboards und Admin-Panels.
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Was Sie mit ILLA Builder erstellen kÃ¶nnen
ILLA Builder ist eine Open-Source-Low-Code-Entwicklungsplattform, die es Teams ermÃ¶glicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 40 Integrationen â€“ darunter PostgreSQL, MySQL, REST-APIs und GraphQL â€“ bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen kÃ¶nnen.
Das Self-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hÃ¤lt GeschÃ¤ftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und eliminiert Bedenken hinsichtlich SaaS-Datenaustauschrichtlinien oder Pro-Sitz-Preisen. Das All-in-One-Docker-Image bÃ¼ndelt alles, was zum Betrieb der Plattform benÃ¶tigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen Ã¼ber Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.
Wichtige Funktionen von ILLA Builder
Drag-and-Drop-Baukasten
Erstellen Sie BenutzeroberflÃ¤chen aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek â€“ Tabellen, Formulare, Diagramme und mehr â€“ indem Sie diese per Drag & Drop auf eine ArbeitsflÃ¤che ziehen, ohne Layout-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Ãœber 40 Datenintegrationen
Verbinden Sie sich direkt mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL und anderen beliebten Diensten, um Ihre Apps mit Live-Daten zu versorgen.
JavaScript Ã¼berall
Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik direkt mit JavaScript, um Daten zu transformieren, Aktionen auszulÃ¶sen und bedingtes Verhalten hinzuzufÃ¼gen, das Ã¼ber das hinausgeht, was No-Code-Tools typischerweise zulassen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen dieselbe Anwendung gleichzeitig bearbeiten, wodurch es fÃ¼r Entwicklungs- und Betriebsteams praktikabel wird, gemeinsam zu entwickeln und zu iterieren.
Selbst gehostete Datenkontrolle
Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle verbundenen Datenquellen und die Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch die Einhaltung von Compliance- und Datenresidenzanforderungen unterstÃ¼tzt wird.
Warum Sie ILLA Builder auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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