Apache StreamPark mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Komplettes Entwicklungs-Framework für Streaming-Anwendungen und Cloud-native Echtzeit-Computing-Plattform für Apache Flink und Spark.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache StreamPark erstellen können
Apache StreamPark ist ein Top-Level-Apache-Projekt, das den gesamten Lebenszyklus von Echtzeit-Stream-Verarbeitungsanwendungen vereinheitlicht, die auf Apache Flink und Apache Spark basieren. Es kombiniert ein entwicklerorientiertes Framework aus vorgefertigten APIs und Konnektoren mit einer Cloud-nativen Operationskonsole zum Kompilieren, Bereitstellen, Überwachen und Skalieren von Streaming-Jobs über eine einzige Web-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von StreamPark auf Ihrem eigenen VPS hält Flink-Job-Artefakte, den Bereitstellungsverlauf und Betriebsmetadaten unter Ihrer Kontrolle, während die Kosten und die Komplexität des Betriebs einer separaten Stream-Verarbeitungs-Kontrollebene auf einem Hyperscaler entfallen.
Wichtige Funktionen von Apache StreamPark
Flink und Spark vereint
Entwickeln, bereitstellen und betreiben Sie Apache Flink- und Apache Spark-Streaming-Jobs von einer einzigen Konsole aus mit Multi-Version-Laufzeitunterstützung.
Browser-basierte Auftragserstellung
Schreiben Sie Flink SQL- und JAR-basierte Anwendungen in einem Web-Editor mit Syntaxhervorhebung, Abhängigkeitsverwaltung und Versionshistorie.
1-Klick Bereitstellung
Starten Sie Jobs auf Standalone-, YARN auf Hadoop 2.x/3.x- oder Kubernetes-Clustern direkt von der Plattform, ohne den Browser zu verlassen.
Integriertes Monitoring
Verfolgen Sie laufende Jobs, Checkpoints, Savepoints und Fehlerereignisse mit Echtzeit-Status-Dashboards und Alarm-Integrationen.
Reichhaltiges Konnektor-Ökosystem
Schneller bereitstellen mit vorgefertigten Konnektoren für Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse und andere Big-Data- und ML-Systeme.
Warum Sie Apache StreamPark auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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