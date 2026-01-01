Apache StreamPark ist ein Top-Level-Apache-Projekt, das den gesamten Lebenszyklus von Echtzeit-Stream-Verarbeitungsanwendungen vereinheitlicht, die auf Apache Flink und Apache Spark basieren. Es kombiniert ein entwicklerorientiertes Framework aus vorgefertigten APIs und Konnektoren mit einer Cloud-nativen Operationskonsole zum Kompilieren, Bereitstellen, Überwachen und Skalieren von Streaming-Jobs über eine einzige Web-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosting von StreamPark auf Ihrem eigenen VPS hält Flink-Job-Artefakte, den Bereitstellungsverlauf und Betriebsmetadaten unter Ihrer Kontrolle, während die Kosten und die Komplexität des Betriebs einer separaten Stream-Verarbeitungs-Kontrollebene auf einem Hyperscaler entfallen.