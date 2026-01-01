Erugo ist eine selbst gehostete Dateifreigabeplattform, basierend auf Laravel und Vue.js, mit der Sie Dateien sicher senden und empfangen kÃ¶nnen, ohne auf Cloud-Speicherdienste angewiesen zu sein. Freigaben verwenden benutzerfreundliche URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, und jede Ãœbertragung kann mit einem Passwort geschÃ¼tzt, auf ein Download-Limit begrenzt oder so eingestellt werden, dass sie nach einem bestimmten Datum oder einer Zeitspanne automatisch ablÃ¤uft.

Im Gegensatz zu abonnementbasierten Cloud-Diensten speichert Erugo alle Dateien auf Ihrem eigenen VPS, ohne Speicherbegrenzungen, die durch eine Preisstufe auferlegt werden. Eine Reverse-Share-Funktion ermÃ¶glicht es GÃ¤sten, Dateien direkt auf Ihren Server Ã¼ber einen Einweg-Einladungslink hochzuladen, und anpassbares Branding sorgt dafÃ¼r, dass die BenutzeroberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Domain passt.