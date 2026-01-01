Erugo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dateifreigabeplattform mit benutzerfreundlichen Freigabelinks, Passwortschutz, Ablaufkontrollen und individuellem Branding.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Erugo erstellen kÃ¶nnen
Erugo ist eine selbst gehostete Dateifreigabeplattform, basierend auf Laravel und Vue.js, mit der Sie Dateien sicher senden und empfangen kÃ¶nnen, ohne auf Cloud-Speicherdienste angewiesen zu sein. Freigaben verwenden benutzerfreundliche URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, und jede Ãœbertragung kann mit einem Passwort geschÃ¼tzt, auf ein Download-Limit begrenzt oder so eingestellt werden, dass sie nach einem bestimmten Datum oder einer Zeitspanne automatisch ablÃ¤uft.
Im Gegensatz zu abonnementbasierten Cloud-Diensten speichert Erugo alle Dateien auf Ihrem eigenen VPS, ohne Speicherbegrenzungen, die durch eine Preisstufe auferlegt werden. Eine Reverse-Share-Funktion ermÃ¶glicht es GÃ¤sten, Dateien direkt auf Ihren Server Ã¼ber einen Einweg-Einladungslink hochzuladen, und anpassbares Branding sorgt dafÃ¼r, dass die BenutzeroberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Domain passt.
Wichtige Funktionen von Erugo
Benutzerfreundliche Freigabe-Links
Freigaben nutzen lesbare, einprÃ¤gsame URLs anstelle von zufÃ¤lligen Token, was die mÃ¼ndliche oder schriftliche Kommunikation von Links erleichtert.
Passwort- und Ablaufverwaltung
SchÃ¼tzen Sie jede Freigabe mit einem Passwort, legen Sie eine maximale Download-Anzahl fest oder planen Sie ein automatisches Ablaufdatum, damit Dateien nicht unbegrenzt zugÃ¤nglich bleiben.
Geteilte Uploads rÃ¼ckgÃ¤ngig machen
Generieren Sie einen Einladungslink nur zum Hochladen, damit GÃ¤ste Dateien direkt auf Ihren Server hochladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto oder Zugriff auf das Admin-Panel zu benÃ¶tigen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn eine Freigabe heruntergeladen wird oder wenn ein Gast einen Reverse Share Upload abschlieÃŸt, ohne dass eine manuelle ÃœberprÃ¼fung erforderlich ist.
Individuelles Branding und Designs
Passen Sie Logos, HintergrÃ¼nde und Farbthemen an, damit die Dateifreigabe-OberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Marke passt.
Warum Sie Erugo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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