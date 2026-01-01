Kaneo ist eine selbst gehostete Projektmanagement-Anwendung, die sich darauf konzentriert, Teams das zu bieten, was sie brauchen, ohne unnÃ¶tige KomplexitÃ¤t. Sie organisiert die Arbeit durch Projekte, Aufgaben und Kanban-Boards, mit Echtzeit-Zusammenarbeit Ã¼ber WebSocket-Verbindungen, sodass Teammitglieder Aktualisierungen sehen, ohne die Seite neu laden zu mÃ¼ssen.

Im Gegensatz zu Enterprise-Projektmanagement-Tools, die Schichten von selten genutzten Funktionen hinzufÃ¼gen, ist Kaneo um eine minimale BenutzeroberflÃ¤che herum aufgebaut. Es integriert sich mit GitHub-Repositories, um Code-Ã„nderungen mit Projektaufgaben zu verknÃ¼pfen, und unterstÃ¼tzt GitHub OAuth, damit Teams sich mit bestehenden Entwicklerkonten authentifizieren kÃ¶nnen. Alle Projektdaten werden in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert.