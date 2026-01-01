Bis zu 69 % Rabatt auf Kaneo

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Open-Source Projektmanagement-Tool, auf Einfachheit ausgelegt, mit Kanban-Boards, Aufgabenverfolgung und GitHub-Integration.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kaneo erstellen kÃ¶nnen

Kaneo ist eine selbst gehostete Projektmanagement-Anwendung, die sich darauf konzentriert, Teams das zu bieten, was sie brauchen, ohne unnÃ¶tige KomplexitÃ¤t. Sie organisiert die Arbeit durch Projekte, Aufgaben und Kanban-Boards, mit Echtzeit-Zusammenarbeit Ã¼ber WebSocket-Verbindungen, sodass Teammitglieder Aktualisierungen sehen, ohne die Seite neu laden zu mÃ¼ssen.

Im Gegensatz zu Enterprise-Projektmanagement-Tools, die Schichten von selten genutzten Funktionen hinzufÃ¼gen, ist Kaneo um eine minimale BenutzeroberflÃ¤che herum aufgebaut. Es integriert sich mit GitHub-Repositories, um Code-Ã„nderungen mit Projektaufgaben zu verknÃ¼pfen, und unterstÃ¼tzt GitHub OAuth, damit Teams sich mit bestehenden Entwicklerkonten authentifizieren kÃ¶nnen. Alle Projektdaten werden in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Kaneo

Kanban-Aufgaben-Boards

Visualisieren Sie Projektarbeit als verschiebbare Aufgabenkarten Ã¼ber Workflow-Spalten hinweg. So erhÃ¤lt das gesamte Team eine gemeinsame Ansicht darÃ¼ber, was in Bearbeitung ist und was erledigt ist.

GitHub-Integration

Verbinden Sie GitHub-Repositorys mit Projekten und synchronisieren Sie Code-AktivitÃ¤ten direkt in die Projektzeitleiste, ohne zwischen Tools zu wechseln.

Echtzeit-Zusammenarbeit

WebSocket-Verbindungen Ã¼bertragen Board-Updates sofort an alle aktiven Teammitglieder, sodass das Board immer den aktuellen Zustand ohne manuelle Aktualisierungen widerspiegelt.

GitHub OAuth-Login

Teammitglieder melden sich mit ihren bestehenden GitHub-Konten an, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, einen separaten Satz von Anmeldeinformationen fÃ¼r das Projekt-Tool zu verwalten.

Schlicht

Kaneo liefert nur die Funktionen, die Teams tatsÃ¤chlich nutzen â€“ Projekte, Aufgaben und Boards â€“ ohne den Konfigurationsaufwand von Enterprise-Alternativen.

Warum Sie Kaneo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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