ShinyProxy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Server zum Bereitstellen von Shiny, Dash, Streamlit und anderen Daten-Apps mit integrierter Authentifizierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ShinyProxy erstellen kÃ¶nnen
ShinyProxy ist der Open-Source-Server, der von Open Analytics entwickelt wurde, um interaktive Datenanwendungen zu hosten, die in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio und vielen anderen Frameworks geschrieben sind. Es startet jede Benutzersitzung in einem isolierten Docker-Container und leitet dann den HTTP- und WebSocket-Verkehr zurÃ¼ck an den Browser, sodass jeder Besucher eine saubere Umgebung erhÃ¤lt, ohne den gemeinsamen Zustand zu beeintrÃ¤chtigen.
Das Selbst-Hosting von ShinyProxy auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Modelle, DatensÃ¤tze und Dashboards innerhalb Ihres Perimeters und bietet Teams gleichzeitig Unternehmensfunktionen â€“ Authentifizierung, gruppenbasierte Zugriffskontrolle, Nutzungsprotokollierung â€“ ohne Pro-Sitz-Lizenzierung oder Herstellerbindung.
Wichtige Funktionen von ShinyProxy
Benutzerbezogene Container
Jede Sitzung erzeugt einen eigenen Docker-Container, sodass Benutzer niemals Zustand, Sitzungen oder Rechenressourcen teilen.
Multi-Framework-UnterstÃ¼tzung
Hosten Sie R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode und jede andere Web-App, die als Container verpackt ist.
Steckbare Authentifizierung
Integrieren Sie LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak oder soziale Logins, um Apps mit gruppenbasierter Zugriffssteuerung abzusichern.
Auslastungsanalyse
Die integrierte Ereignisprotokollierung erfasst App-Starts, Laufzeiten und aktive Sitzungen fÃ¼r die KapazitÃ¤tsplanung und PrÃ¼fung.
WebSocket-Streaming
Natives WebSocket- und HTTP/2-Proxying hÃ¤lt interaktive Shiny- und Dash-Apps unter Last reaktionsschnell.
Admin-Dashboard
Die Live-Admin-Ansicht zeigt laufende Container, ermÃ¶glicht es Operatoren, AktivitÃ¤ten zu Ã¼berprÃ¼fen, und beendet Sitzungen bei Bedarf.
Warum Sie ShinyProxy auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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