ShinyProxy ist der Open-Source-Server, der von Open Analytics entwickelt wurde, um interaktive Datenanwendungen zu hosten, die in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio und vielen anderen Frameworks geschrieben sind. Es startet jede Benutzersitzung in einem isolierten Docker-Container und leitet dann den HTTP- und WebSocket-Verkehr zurÃ¼ck an den Browser, sodass jeder Besucher eine saubere Umgebung erhÃ¤lt, ohne den gemeinsamen Zustand zu beeintrÃ¤chtigen.

Das Selbst-Hosting von ShinyProxy auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Modelle, DatensÃ¤tze und Dashboards innerhalb Ihres Perimeters und bietet Teams gleichzeitig Unternehmensfunktionen â€“ Authentifizierung, gruppenbasierte Zugriffskontrolle, Nutzungsprotokollierung â€“ ohne Pro-Sitz-Lizenzierung oder Herstellerbindung.