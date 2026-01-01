ZNC in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
StÃ¤ndig verfÃ¼gbarer IRC-Bouncer, der Sie 24/7 mit IRC-Netzwerken verbunden hÃ¤lt und verpasste Nachrichten wiedergibt.
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Was Sie mit ZNC erstellen kÃ¶nnen
ZNC ist ein fortschrittlicher IRC-Bouncer (auch BNC genannt), der in Ihrem Namen eine dauerhafte Verbindung zu IRC-Netzwerken aufrechterhÃ¤lt. Er protokolliert Nachrichten, wÃ¤hrend Sie offline sind, spielt sie bei der erneuten Verbindung wieder ab und ermÃ¶glicht es Ihnen, sich gleichzeitig von mehreren IRC-Clients mit derselben IdentitÃ¤t zu verbinden. Nach mehr als 15 Jahren Entwicklung bleibt ZNC der De-facto-Standard fÃ¼r selbst gehostete IRC-Bouncer.
Das Selbst-Hosting von ZNC auf einem VPS bietet Ihnen eine stabile, stets online verfÃ¼gbare IRC-PrÃ¤senz mit vollstÃ¤ndiger Backlog-Historie, modularen Plugins fÃ¼r Benachrichtigungen, Protokollierung und Identifizierung, sowie einer Web-Admin-OberflÃ¤che zum HinzufÃ¼gen von Netzwerken und Konfigurieren von KanÃ¤len, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu mÃ¼ssen.
Wichtige Funktionen von ZNC
Immer aktive IRC-PrÃ¤senz
Bleibt mit jedem Netzwerk verbunden, dem Sie beitreten, damit Sie keine Nachrichten verpassen oder Nick-Registrierungen wÃ¤hrend Desktop-Ausfallzeiten verlieren.
Multi-Client-Wiedergabe
Verbinden Sie sich gleichzeitig von Desktop-, Mobil- und Web-Clients â€” ZNC spielt verpasste Nachrichten erneut ab und hÃ¤lt jeden Client synchron.
Modulares Plugin-System
Integrierte Module fÃ¼r die Protokollierung, NickServ-Authentifizierung, fail2ban, Kanalwechsel, Push-Benachrichtigungen und Dutzende weitere.
Web-Admin-OberflÃ¤che
Verwalten Sie Benutzer, Netzwerke, KanÃ¤le und Module Ã¼ber einen Browser â€” Sie mÃ¼ssen Konfigurationen nicht manuell bearbeiten oder IRC-Bot-Befehle verwenden.
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Benutzerkonten mit isolierten Netzwerken und Moduleinstellungen ermÃ¶glichen es Haushalten oder Teams, eine ZNC-Instanz Ã¼ber verschiedene IRC-IdentitÃ¤ten hinweg zu teilen.
Warum Sie ZNC auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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