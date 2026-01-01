ZNC ist ein fortschrittlicher IRC-Bouncer (auch BNC genannt), der in Ihrem Namen eine dauerhafte Verbindung zu IRC-Netzwerken aufrechterhÃ¤lt. Er protokolliert Nachrichten, wÃ¤hrend Sie offline sind, spielt sie bei der erneuten Verbindung wieder ab und ermÃ¶glicht es Ihnen, sich gleichzeitig von mehreren IRC-Clients mit derselben IdentitÃ¤t zu verbinden. Nach mehr als 15 Jahren Entwicklung bleibt ZNC der De-facto-Standard fÃ¼r selbst gehostete IRC-Bouncer.

Das Selbst-Hosting von ZNC auf einem VPS bietet Ihnen eine stabile, stets online verfÃ¼gbare IRC-PrÃ¤senz mit vollstÃ¤ndiger Backlog-Historie, modularen Plugins fÃ¼r Benachrichtigungen, Protokollierung und Identifizierung, sowie einer Web-Admin-OberflÃ¤che zum HinzufÃ¼gen von Netzwerken und Konfigurieren von KanÃ¤len, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu mÃ¼ssen.