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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Gokapi erstellen können

Gokapi ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateifreigabe-Server, der dem inzwischen eingestellten Firefox Send nachempfunden ist. Er ermöglicht es Ihnen, Dateien über eine Web-Benutzeroberfläche hochzuladen und kurze, ablaufende Download-Links zu vergeben – ideal für die einmalige Freigabe, wenn der Empfänger kein Konto auf Ihrer Plattform hat. Der Speicher kann eine lokale Festplatte oder jeder S3-kompatible Bucket sein, und jeder Link unterstützt konfigurierbare Ablaufzeiten, Download-Limits und optionale Passwörter.

Das Selbst-Hosten von Gokapi auf Ihrem eigenen VPS hält freigegebene Inhalte und Zugriffsprotokolle der Empfänger in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt in einem SaaS-Upload-Dienst. Das einzelne Go-Binary hält den Fußabdruck klein, und im Gegensatz zu öffentlichen Dateifreigabe-Plattformen gibt es keine beworbenen Missbrauchskanäle – nur die Personen, denen Sie einen Link senden, können sehen, was Sie hochgeladen haben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Gokapi

Ablaufende Freigabelinks

Jede hochgeladene Datei erhält eine kurze URL mit konfigurierbarer Gültigkeitsdauer nach Zeit oder Anzahl der Downloads, sodass Links nicht mehr funktionieren, nachdem der Empfänger sie abgerufen hat.

Passwort-geschützte Links

Optional können Sie Downloads mit einem Passwort pro Link absichern, sodass selbst geleakte URLs ohne das entsprechende Passwort nicht geöffnet werden können.

Lokaler oder S3-Speicher

Speichern Sie Dateien auf dem lokalen Volume oder richten Sie Gokapi auf einen beliebigen S3-kompatiblen Bucket (AWS, Backblaze, MinIO) für elastischen, dauerhaften Speicher aus.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Optionale clientseitige Verschlüsselung stellt sicher, dass der Server niemals Klartext für Uploads sieht, die über einmalig verwendbare Ende-zu-Ende-verschlüsselte Links geteilt werden.

Multi-User-Konten

Erstellen Sie separate Benutzerkonten, damit mehrere Mitarbeiter oder Familienmitglieder eine Instanz mit isolierten Upload-Verläufen teilen können.

API und CLI

Programmgesteuert über die REST-API oder die offizielle CLI zum Versenden von Build-Artefakten, Log-Bundles und Automatisierungsergebnissen hochladen.

Warum Sie Gokapi auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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