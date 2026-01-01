Gokapi als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanker, selbstgehosteter Filesharing-Server mit ablaufenden Links, Passwortschutz und optionalem S3-Backend.
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Was Sie mit Gokapi erstellen können
Gokapi ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateifreigabe-Server, der dem inzwischen eingestellten Firefox Send nachempfunden ist. Er ermöglicht es Ihnen, Dateien über eine Web-Benutzeroberfläche hochzuladen und kurze, ablaufende Download-Links zu vergeben – ideal für die einmalige Freigabe, wenn der Empfänger kein Konto auf Ihrer Plattform hat. Der Speicher kann eine lokale Festplatte oder jeder S3-kompatible Bucket sein, und jeder Link unterstützt konfigurierbare Ablaufzeiten, Download-Limits und optionale Passwörter.
Das Selbst-Hosten von Gokapi auf Ihrem eigenen VPS hält freigegebene Inhalte und Zugriffsprotokolle der Empfänger in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt in einem SaaS-Upload-Dienst. Das einzelne Go-Binary hält den Fußabdruck klein, und im Gegensatz zu öffentlichen Dateifreigabe-Plattformen gibt es keine beworbenen Missbrauchskanäle – nur die Personen, denen Sie einen Link senden, können sehen, was Sie hochgeladen haben.
Wichtige Funktionen von Gokapi
Ablaufende Freigabelinks
Jede hochgeladene Datei erhält eine kurze URL mit konfigurierbarer Gültigkeitsdauer nach Zeit oder Anzahl der Downloads, sodass Links nicht mehr funktionieren, nachdem der Empfänger sie abgerufen hat.
Passwort-geschützte Links
Optional können Sie Downloads mit einem Passwort pro Link absichern, sodass selbst geleakte URLs ohne das entsprechende Passwort nicht geöffnet werden können.
Lokaler oder S3-Speicher
Speichern Sie Dateien auf dem lokalen Volume oder richten Sie Gokapi auf einen beliebigen S3-kompatiblen Bucket (AWS, Backblaze, MinIO) für elastischen, dauerhaften Speicher aus.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Optionale clientseitige Verschlüsselung stellt sicher, dass der Server niemals Klartext für Uploads sieht, die über einmalig verwendbare Ende-zu-Ende-verschlüsselte Links geteilt werden.
Multi-User-Konten
Erstellen Sie separate Benutzerkonten, damit mehrere Mitarbeiter oder Familienmitglieder eine Instanz mit isolierten Upload-Verläufen teilen können.
API und CLI
Programmgesteuert über die REST-API oder die offizielle CLI zum Versenden von Build-Artefakten, Log-Bundles und Automatisierungsergebnissen hochladen.
Warum Sie Gokapi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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