FossFLOW mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von Infrastruktur und Systemarchitektur.
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Was Sie mit FossFLOW erstellen können
FossFLOW ist eine Open-Source Progressive Web-App zur Erstellung professioneller isometrischer Infrastrukturdiagramme direkt in Ihrem Browser. Im Gegensatz zu Cloud-Diagramm-Tools, die Ihre Architektur-Dokumentation auf Servern Dritter speichern, arbeitet FossFLOW vollständig clientseitig. Mit einer automatischen Speicherfunktion alle 5 Sekunden, JSON-Export und Offline-Unterstützung behält es sensible Netzwerktopologien und Systemdesigns jederzeit unter Ihrer Kontrolle.
Die Bereitstellung von FossFLOW auf Ihrem VPS ermöglicht eine serverseitige Speicherung der Diagramme, sodass diese Browser-Sitzungen überdauern und Ihrem gesamten Team von jedem Gerät aus zugänglich sind – ohne Dateien per E-Mail zu versenden oder sich auf kommerzielle Plattformen zu verlassen, die Datenaufbewahrungsrichtlinien und Sicherheitsverletzungen unterliegen.
Wichtige Funktionen von FossFLOW
Isometrische Diagrammerstellung
Erstellen Sie isometrische Diagramme im 3D-Stil, die Infrastruktur-Layouts, Rack-Konfigurationen und Systemebenen klarer vermitteln als flache 2D-Diagramme.
Automatisches Speichern alle 5 Sekunden
Die Arbeit wird alle 5 Sekunden automatisch gespeichert, wodurch das Risiko eines Fortschrittsverlusts während langer Diagrammerstellungssitzungen entfällt.
Offline-Support
Diagramme erstellen und bearbeiten ohne Internetverbindung — die gesamte Verarbeitung findet in Ihrem Browser statt, ohne dass Server-Roundtrips erforderlich sind.
JSON Import und Export
Teilen Sie Diagramme als portable JSON-Dateien oder importieren Sie bestehende Diagramme zur Bearbeitung ohne proprietäre Formatbindung.
Keine Registrierung erforderlich
Die Anwendung erfordert keine Benutzerregistrierung oder Authentifizierung, was sie sofort für jeden in Ihrem Team zugänglich macht.
Warum Sie FossFLOW auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.