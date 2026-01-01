FossFLOW ist eine Open-Source Progressive Web-App zur Erstellung professioneller isometrischer Infrastrukturdiagramme direkt in Ihrem Browser. Im Gegensatz zu Cloud-Diagramm-Tools, die Ihre Architektur-Dokumentation auf Servern Dritter speichern, arbeitet FossFLOW vollständig clientseitig. Mit einer automatischen Speicherfunktion alle 5 Sekunden, JSON-Export und Offline-Unterstützung behält es sensible Netzwerktopologien und Systemdesigns jederzeit unter Ihrer Kontrolle.

Die Bereitstellung von FossFLOW auf Ihrem VPS ermöglicht eine serverseitige Speicherung der Diagramme, sodass diese Browser-Sitzungen überdauern und Ihrem gesamten Team von jedem Gerät aus zugänglich sind – ohne Dateien per E-Mail zu versenden oder sich auf kommerzielle Plattformen zu verlassen, die Datenaufbewahrungsrichtlinien und Sicherheitsverletzungen unterliegen.