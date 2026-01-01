Bis zu 69 % Rabatt auf Appsmith

Appsmith mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools, Admin-Panels und Dashboards mit Drag-and-Drop-Geschwindigkeit.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49  € /Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Appsmith mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Appsmith

69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Appsmith erstellen können

Appsmith ist eine führende Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte interne Tools, Admin-Panels und Dashboards in Stunden statt in Wochen zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Widget-Bibliothek, native Konnektoren für über 25 Datenbanken und vollständige JavaScript-Unterstützung für die Geschäftslogik bedeuten, dass Sie funktionierende Anwendungen bereitstellen können, ohne ein Frontend von Grund auf neu zu erstellen oder auf Engineering-Zyklen warten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Appsmith auf Ihrem VPS hält Datenbank-Anmeldeinformationen, API-Schlüssel und sensible Geschäftsdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine nutzerbasierten Gebühren an, es verlassen keine Daten Ihr Netzwerk, und Sie haben die volle Kontrolle über Zugriffsrichtlinien, Backup-Strategien und die Skalierung, während Ihr Portfolio an internen Tools wächst.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Appsmith

Visueller Drag-and-Drop-Baukasten

Stellen Sie Schnittstellen aus über 45 vorgefertigten Widgets zusammen, darunter Tabellen, Diagramme, Formulare und Karten, damit Entwickler ausgefeilte interne Tools erstellen können, ohne Frontend-Code schreiben zu müssen.

25+ Datenbankkonnektoren

Verbinden Sie sich nativ mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch und mehr, sowie mit jeder REST- oder GraphQL-API, und erhalten Sie so von einer einzigen Plattform aus direkten Zugriff auf Ihren gesamten Daten-Stack.

JavaScript Geschäftslogik

Schreiben Sie benutzerdefiniertes JavaScript neben visuellen Komponenten, um komplexe Datentransformationen, bedingte Logik und mehrstufige Workflows zu verarbeiten, die No-Code-Tools nicht ausdrücken können.

Git-basierte Versionskontrolle

Änderungen am Anwendungscode in Git verfolgen, was Code-Reviews, Rollbacks und kollaborative Entwicklungs-Workflows ermöglicht, die Software-Engineering-Disziplin in interne Tools bringen.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Weisen Sie granulare Berechtigungen auf Anwendungs-, Seiten- und Widget-Ebene zu, damit die richtigen Personen jedes Tool anzeigen oder bearbeiten können, ohne sensible Vorgänge der gesamten Organisation offenzulegen.

Warum Sie Appsmith auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Auswählen
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Nutzen Sie Visual Studio Code in Ihrem Browser – überall

Auswählen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 Datenbanksysteme

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.