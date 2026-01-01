Appsmith mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools, Admin-Panels und Dashboards mit Drag-and-Drop-Geschwindigkeit.
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Was Sie mit Appsmith erstellen können
Appsmith ist eine führende Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte interne Tools, Admin-Panels und Dashboards in Stunden statt in Wochen zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Widget-Bibliothek, native Konnektoren für über 25 Datenbanken und vollständige JavaScript-Unterstützung für die Geschäftslogik bedeuten, dass Sie funktionierende Anwendungen bereitstellen können, ohne ein Frontend von Grund auf neu zu erstellen oder auf Engineering-Zyklen warten zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Appsmith auf Ihrem VPS hält Datenbank-Anmeldeinformationen, API-Schlüssel und sensible Geschäftsdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine nutzerbasierten Gebühren an, es verlassen keine Daten Ihr Netzwerk, und Sie haben die volle Kontrolle über Zugriffsrichtlinien, Backup-Strategien und die Skalierung, während Ihr Portfolio an internen Tools wächst.
Wichtige Funktionen von Appsmith
Visueller Drag-and-Drop-Baukasten
Stellen Sie Schnittstellen aus über 45 vorgefertigten Widgets zusammen, darunter Tabellen, Diagramme, Formulare und Karten, damit Entwickler ausgefeilte interne Tools erstellen können, ohne Frontend-Code schreiben zu müssen.
25+ Datenbankkonnektoren
Verbinden Sie sich nativ mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch und mehr, sowie mit jeder REST- oder GraphQL-API, und erhalten Sie so von einer einzigen Plattform aus direkten Zugriff auf Ihren gesamten Daten-Stack.
JavaScript Geschäftslogik
Schreiben Sie benutzerdefiniertes JavaScript neben visuellen Komponenten, um komplexe Datentransformationen, bedingte Logik und mehrstufige Workflows zu verarbeiten, die No-Code-Tools nicht ausdrücken können.
Git-basierte Versionskontrolle
Änderungen am Anwendungscode in Git verfolgen, was Code-Reviews, Rollbacks und kollaborative Entwicklungs-Workflows ermöglicht, die Software-Engineering-Disziplin in interne Tools bringen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie granulare Berechtigungen auf Anwendungs-, Seiten- und Widget-Ebene zu, damit die richtigen Personen jedes Tool anzeigen oder bearbeiten können, ohne sensible Vorgänge der gesamten Organisation offenzulegen.
Warum Sie Appsmith auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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