Appsmith ist eine führende Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte interne Tools, Admin-Panels und Dashboards in Stunden statt in Wochen zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Widget-Bibliothek, native Konnektoren für über 25 Datenbanken und vollständige JavaScript-Unterstützung für die Geschäftslogik bedeuten, dass Sie funktionierende Anwendungen bereitstellen können, ohne ein Frontend von Grund auf neu zu erstellen oder auf Engineering-Zyklen warten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Appsmith auf Ihrem VPS hält Datenbank-Anmeldeinformationen, API-Schlüssel und sensible Geschäftsdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine nutzerbasierten Gebühren an, es verlassen keine Daten Ihr Netzwerk, und Sie haben die volle Kontrolle über Zugriffsrichtlinien, Backup-Strategien und die Skalierung, während Ihr Portfolio an internen Tools wächst.