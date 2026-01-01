Kibana ist die offizielle Web-UI für Elasticsearch – eine ausgereifte Plattform zum Erkunden von Daten, Erstellen interaktiver Dashboards, Ausführen von Suchanfragen und Betreiben einer Elastic-Stack-Bereitstellung. Ursprünglich 2013 erstellt und jetzt von Elastic NV gepflegt, ist Kibana die Standard-Visualisierungsebene für jede auf Elasticsearch basierende Anwendung, von Log-Analysen und Observability bis hin zu E-Commerce-Suche und Sicherheitsanalysen.

Das Self-Hosting von Kibana auf Ihrem VPS bietet Daten- und Plattformteams eine vollständige Elastic-Stack-Visualisierungsumgebung ohne die pro-Dokument SaaS-Gebühren, die bei Elastic Cloud üblich sind. Diese Vorlage bündelt ein Single-Node-Elasticsearch zusammen mit Kibana, sodass der Stack sofort nach der Bereitstellung bereit ist, Daten aufzunehmen und Dashboards zu erstellen.