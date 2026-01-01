Kibana mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für Datenvisualisierung und -exploration für Elasticsearch mit Dashboards, Suche und Observability-Tools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kibana erstellen können
Kibana ist die offizielle Web-UI für Elasticsearch – eine ausgereifte Plattform zum Erkunden von Daten, Erstellen interaktiver Dashboards, Ausführen von Suchanfragen und Betreiben einer Elastic-Stack-Bereitstellung. Ursprünglich 2013 erstellt und jetzt von Elastic NV gepflegt, ist Kibana die Standard-Visualisierungsebene für jede auf Elasticsearch basierende Anwendung, von Log-Analysen und Observability bis hin zu E-Commerce-Suche und Sicherheitsanalysen.
Das Self-Hosting von Kibana auf Ihrem VPS bietet Daten- und Plattformteams eine vollständige Elastic-Stack-Visualisierungsumgebung ohne die pro-Dokument SaaS-Gebühren, die bei Elastic Cloud üblich sind. Diese Vorlage bündelt ein Single-Node-Elasticsearch zusammen mit Kibana, sodass der Stack sofort nach der Bereitstellung bereit ist, Daten aufzunehmen und Dashboards zu erstellen.
Wichtige Funktionen von Kibana
Entdecken und erkunden Sie
Durchsuchen Sie Elasticsearch-Indizes mit der Discover-Oberfläche – fragen Sie Rohdokumente ab, filtern, sortieren und visualisieren Sie diese, um Muster und Ausreißer in Echtzeit zu erkennen.
Dashboards und Visualisierungen
Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkendiagrammen, Heatmaps, Karten, Tabellen und Lens Drag-and-Drop-Visualisierungen, die teamübergreifend geteilt werden können.
Suche und ES|QL
Die vollständige Elasticsearch Query DSL sowie ES|QL — eine Pipeline-basierte Abfragesprache, ähnlich Splunk SPL — machen komplexe Abfragen für Nicht-Entwickler zugänglich.
Observability-Tools
Integrierte Protokolle, Metriken, APM und Uptime-Monitoring-Apps zum Erfassen und Analysieren von Observability-Daten von Elastic Agent und Beats.
Karten und Geodaten
Interaktive Mehrschichtkarten mit Vektorebenen, Heatmaps und Geo-Aggregationen zur Visualisierung von Geodaten neben anderen Dimensionen.
Benachrichtigung und Berichterstattung
Schwellenwert- und anomaliebasierte Warnmeldungen mit E-Mail-, Slack- und Webhook-Zielen sowie geplanter PDF- und CSV-Berichtserstellung.
Warum Sie Kibana auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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