Stirling PDF mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Self-hosted PDF-Toolkit mit über 50 Funktionen — Dokumente zusammenführen, aufteilen, konvertieren, OCR durchführen, komprimieren, redigieren und signieren, ohne sie auf Dienste Dritter hochzuladen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Stirling PDF erstellen können
Stirling PDF ist eine selbst gehostete PDF-Bearbeitungsplattform, die über 50 Dokumentenoperationen vollständig auf Ihrem eigenen Server verarbeitet. Zusammenführen, aufteilen, drehen, komprimieren, zwischen Office- und PDF-Formaten konvertieren, OCR anwenden, sensible Inhalte schwärzen, Wasserzeichen hinzufügen, digitale Signaturen anwenden und nach PDF/A exportieren – alles über eine übersichtliche Weboberfläche, die von jedem Browser aus zugänglich ist. Keine Dateigrößenbeschränkungen. Keine Nutzungskontingente. Keine Dokumente, die Ihre Infrastruktur verlassen.
Für Rechtsteams, Finanzabteilungen und jede Organisation, die vertrauliche Dokumente verarbeitet, ist das Selbst-Hosting von Stirling PDF der einfachste Weg, eine PDF-Verarbeitung auf Unternehmensniveau zu erhalten, wobei sichergestellt wird, dass sensible Dateien niemals über einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters geleitet werden.
Wichtige Funktionen von Stirling PDF
Über 50 PDF-Funktionen
Zusammenführen, aufteilen, drehen, komprimieren, Seiten neu anordnen, Bilder extrahieren und Dutzende weitere Operationen – alles in einem Tool, ohne zwischen Diensten wechseln zu müssen.
OCR und Konvertierung
Gescannte Dokumente mit Tesseract OCR in durchsuchbare PDFs konvertieren und zwischen PDF- und Word-, Excel- oder PowerPoint-Formaten umwandeln.
Redaktion und Datenschutz
Entfernen Sie sensible Texte, Bilder und Metadaten dauerhaft aus Dokumenten, bevor Sie sie teilen – ohne das Risiko, dass der ursprüngliche Inhalt wiederhergestellt werden kann.
Digitale Signaturen
Rechtsverbindliche digitale Signaturen auf PDFs anwenden, ohne auf Signaturdienste von Drittanbietern oder Abonnementgebühren pro Dokument angewiesen zu sein.
Stapelverarbeitung
Verarbeiten Sie mehrere Dateien gleichzeitig mit Stapelverarbeitungen und automatisieren Sie Dokumenten-Workflows über die integrierte REST-API.
PDF/A-Archivierung
Dokumente in das PDF/A-Format konvertieren, um die langfristige Archivierungskonformität zu erfüllen, die in rechtlichen, finanziellen und behördlichen Kontexten erforderlich ist.
Warum Sie Stirling PDF auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.