Gotenberg ist eine entwicklerorientierte, zustandslose HTTP-API für die PDF-Generierung und Dokumentenkonvertierung. Basierend auf Chromium und LibreOffice konvertiert es HTML-Seiten, Markdown, URLs, Word-Dokumente, Excel-Tabellen und mehr mit einem einzigen API-Aufruf in PDFs – ohne Client-Bibliotheken, Installationsabhängigkeiten und ohne Zustand, der zwischen Anfragen verwaltet werden muss.

Das Selbst-Hosting von Gotenberg auf Ihrem VPS hält die Dokumentenverarbeitung innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch SaaS-Gebühren pro Konvertierung entfallen, Datenschutzbedenken bei sensiblen Dokumenten beseitigt werden und die Integration mit internen Diensten ermöglicht wird, die externe APIs nicht erreichen können.