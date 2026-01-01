Gotenberg mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Zustandslose Docker-API zum Konvertieren von HTML, Office-Dokumenten und URLs in hochwertige PDFs.
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Was Sie mit Gotenberg erstellen können
Gotenberg ist eine entwicklerorientierte, zustandslose HTTP-API für die PDF-Generierung und Dokumentenkonvertierung. Basierend auf Chromium und LibreOffice konvertiert es HTML-Seiten, Markdown, URLs, Word-Dokumente, Excel-Tabellen und mehr mit einem einzigen API-Aufruf in PDFs – ohne Client-Bibliotheken, Installationsabhängigkeiten und ohne Zustand, der zwischen Anfragen verwaltet werden muss.
Das Selbst-Hosting von Gotenberg auf Ihrem VPS hält die Dokumentenverarbeitung innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch SaaS-Gebühren pro Konvertierung entfallen, Datenschutzbedenken bei sensiblen Dokumenten beseitigt werden und die Integration mit internen Diensten ermöglicht wird, die externe APIs nicht erreichen können.
Wichtige Funktionen von Gotenberg
HTML-zu-PDF
Rendern Sie jede HTML-Seite oder URL in PDF mithilfe einer vollständigen Chromium-Engine, wobei Schriftarten, CSS und JavaScript-gerenderte Inhalte genau wie in einem Browser angezeigt erhalten bleiben.
Office-Dokumentenkonvertierung
Konvertiert Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien über die LibreOffice-Integration in PDF und unterstützt dabei die gesamte Palette an Microsoft Office- und OpenDocument-Formaten.
Zustandslose Architektur
Jede API-Anfrage ist vollständig unabhängig und zustandslos, wodurch Gotenberg trivial skalierbar ist und ohne Datenverlust sicher neu gestartet oder ersetzt werden kann.
Webhook-Support
Lagern Sie langwierige Konvertierungen an asynchrone Webhook-Callbacks aus, um Ihre Anwendung von Blockierungen zu befreien, während große Dokumente verarbeitet werden.
Prometheus Metriken
Eingebauter Metrik-Endpunkt bietet sofortige Einblicke in Anfrageraten, Konversionsdauern und Warteschlangentiefen zur Überwachung Ihrer Dokumenten-Pipeline.
Warum Sie Gotenberg auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.