Hi.Events als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform fÃ¼r Konferenzen, Workshops und Meetups.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Hi.Events
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hi.Events erstellen kÃ¶nnen
Hi.Events ist eine moderne Open-Source-Eventmanagement- und Ticketing-Plattform, die fÃ¼r Veranstalter entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Events wÃ¼nschen, ohne Pro-Ticket-GebÃ¼hren an kommerzielle Plattformen zahlen zu mÃ¼ssen. Sie verwaltet den gesamten Event-Lebenszyklus â€“ von der VerÃ¶ffentlichung von Event-Seiten und dem Verkauf von Tickets bis zum Einchecken der Teilnehmer und der Analyse der VerkÃ¤ufe â€“ alles von einem einheitlichen Dashboard aus.
Das Selbst-Hosting von Hi.Events auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Event-Inhalte unter Ihrer Kontrolle bleiben. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an einen SaaS-Anbieter zu verlieren, zahlen Sie eine feste VPS-GebÃ¼hr, unabhÃ¤ngig davon, wie viele Tickets Sie verkaufen, und Sie kÃ¶nnen die Plattform an Ihre Marke anpassen.
Wichtige Funktionen von Hi.Events
Anpassbare Veranstaltungsseiten
Erstellen Sie Marken-Eventseiten mit benutzerdefinierten Domains, Ihren eigenen Logos und maÃŸgeschneiderten Homepage-Layouts, die zu Ihrer Organisation passen.
Stripe Ticket VerkÃ¤ufe
Verkaufen Sie kostenpflichtige und kostenlose Tickets mit nativer Stripe-Integration, Promo-Codes, KapazitÃ¤tsgrenzen und gestaffelten Preisregeln.
QR-Check-in
Die Validierung von Teilnehmern am Eingang erfolgt mithilfe von QR-Code-Tickets und einer integrierten Check-in-OberflÃ¤che, die fÃ¼r Mitarbeiter auf mobilen GerÃ¤ten konzipiert ist.
Bestellverwaltung
Bestellungen verfolgen, RÃ¼ckerstattungen veranlassen, Tickets erneut versenden und Teilnehmerlisten fÃ¼r den Badgedruck oder fÃ¼r Nachfassaktionen nach der Veranstaltung exportieren.
Einnahmenanalyse
Ãœberwachen Sie TicketverkÃ¤ufe, Einnahmen und Besucherzahlen-Trends in Echtzeit mit integrierten Dashboards und veranstaltungsbezogenen Berichten.
REST API & Webhooks
Integrieren Sie Hi.Events mit CRMs, Mailinglisten oder benutzerdefinierten Workflows Ã¼ber eine dokumentierte REST-API und ein Webhook-System.
Warum Sie Hi.Events auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.