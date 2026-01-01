Hi.Events ist eine moderne Open-Source-Eventmanagement- und Ticketing-Plattform, die fÃ¼r Veranstalter entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Events wÃ¼nschen, ohne Pro-Ticket-GebÃ¼hren an kommerzielle Plattformen zahlen zu mÃ¼ssen. Sie verwaltet den gesamten Event-Lebenszyklus â€“ von der VerÃ¶ffentlichung von Event-Seiten und dem Verkauf von Tickets bis zum Einchecken der Teilnehmer und der Analyse der VerkÃ¤ufe â€“ alles von einem einheitlichen Dashboard aus.

Das Selbst-Hosting von Hi.Events auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Event-Inhalte unter Ihrer Kontrolle bleiben. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an einen SaaS-Anbieter zu verlieren, zahlen Sie eine feste VPS-GebÃ¼hr, unabhÃ¤ngig davon, wie viele Tickets Sie verkaufen, und Sie kÃ¶nnen die Plattform an Ihre Marke anpassen.