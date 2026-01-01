Apache Pinot mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilter Echtzeit-OLAP-Datenspeicher, konzipiert für Sub-Sekunden-Analysen von Streaming- und Batch-Daten in massivem Umfang.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache Pinot
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Pinot erstellen können
Apache Pinot ist ein verteilter Echtzeit-OLAP-Datenspeicher, der bei LinkedIn entwickelt wurde und von Uber, Stripe, Walmart, Target und Slack in der Produktion eingesetzt wird, um benutzerorientierte Analysen von Milliarden von Ereignissen zu ermöglichen. Er nimmt Daten aus Streaming-Quellen wie Kafka und Kinesis sowie aus Batch-Quellen wie S3 und HDFS auf und beantwortet SQL-Abfragen in Millisekunden, selbst bei Tausenden von gleichzeitigen Benutzern.
Das Selbst-Hosting von Pinot auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Mandantenkonfiguration unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Herstellerbindung. Der Pinot Controller bietet eine integrierte Webkonsole für Schemaverwaltung, Tabellenkonfiguration und Ad-hoc-SQL-Erkundung.
Wichtige Funktionen von Apache Pinot
Subsekunden-SQL-Abfragen
Spaltenspeicher mit Sternbaum-, invertierten und Bereichsindizes liefert eine p99-Abfragelatenz im Millisekundenbereich über Milliarden von Zeilen hinweg.
Echtzeit- und Batch-Erfassung
Native Konnektoren für Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS und JDBC ermöglichen es Ihnen, Streaming- und historische Daten innerhalb einer einzigen Tabelle zu mischen.
Hohe Parallelität
Entwickelt für Tausende von Abfragen pro Sekunde von benutzerorientierten Dashboards und internen Analyseprodukten ohne Vorberechnung.
Integrierte Abfragekonsole
Der Pinot Controller liefert eine Web-Benutzeroberfläche zum Durchsuchen von Tabellen, zum Ausführen von Ad-hoc-SQL und zur Verwaltung von Schemata, Segmenten und Mandanten.
Tabellen-Upsert und -Deduplizierung
Primärschlüssel-Upserts und partielle Aktualisierungen machen Pinot geeignet für Änderungsdatenerfassung und veränderliche Ereignisströme, nicht nur für Append-only-Logs.
Warum Sie Apache Pinot auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.