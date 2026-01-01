Apache Pinot ist ein verteilter Echtzeit-OLAP-Datenspeicher, der bei LinkedIn entwickelt wurde und von Uber, Stripe, Walmart, Target und Slack in der Produktion eingesetzt wird, um benutzerorientierte Analysen von Milliarden von Ereignissen zu ermöglichen. Er nimmt Daten aus Streaming-Quellen wie Kafka und Kinesis sowie aus Batch-Quellen wie S3 und HDFS auf und beantwortet SQL-Abfragen in Millisekunden, selbst bei Tausenden von gleichzeitigen Benutzern.

Das Selbst-Hosting von Pinot auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Mandantenkonfiguration unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Herstellerbindung. Der Pinot Controller bietet eine integrierte Webkonsole für Schemaverwaltung, Tabellenkonfiguration und Ad-hoc-SQL-Erkundung.