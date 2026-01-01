VueTorrent ist ein Open-Source Web-UI-Ersatz für qBittorrent, entwickelt mit Vue 3 und Vuetify von einer aktiven Community von Mitwirkenden. Es ersetzt die veraltete Standard-qBittorrent-Oberfläche durch eine schnelle, reaktionsschnelle Single-Page-Anwendung, die darauf ausgelegt ist, sich sowohl auf Desktop-Browsern als auch auf Mobilgeräten nativ anzufühlen, einschließlich der Installation als Progressive Web App.

Diese Bereitstellung bündelt VueTorrent mit dem LinuxServer qBittorrent Image über einen offiziell unterstützten Docker-Mod, sodass ein einziger Container sowohl die BitTorrent-Engine als auch die moderne Oberfläche bereitstellt. Selbst-Hosting auf einem VPS ermöglicht permanentes Seeding, Rechenzentrumsbandbreite und volle Kompatibilität mit dem arr-Automatisierungs-Stack über die Standard-qBittorrent-WebAPI.