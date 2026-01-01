CiviCRM in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Beziehungsmanagement für Unterstützer und Mitglieder, entwickelt für gemeinnützige Organisationen, Interessengruppen und mitgliedergeführte Organisationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CiviCRM erstellen können
CiviCRM ist ein speziell entwickeltes Open-Source-CRM für gemeinnützige Organisationen, NGOs, Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen. Im Gegensatz zu vertriebsorientierten kommerziellen CRMs ist jedes Modul – Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Mailings und Fallmanagement – auf die Arbeitsabläufe von Fundraisern, Organisatoren und Programmmitarbeitern zugeschnitten, die Stakeholder statt Leads verwalten.
Wenn Sie CiviCRM auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie die volle Kontrolle über Spenderdaten, Spendenhistorie und Mitgliederdaten. Dies geschieht ohne Preisgestaltung pro Kontakt, ohne Drittanbieter-Datenverarbeiter und mit voller Kontrolle über jeden Bericht und jede Segmentierung, die Sie erstellen.
Wichtige Funktionen von CiviCRM
Kontaktverwaltung
Verwalten Sie unbegrenzt Kontakte, Haushalte und Organisationen mit Beziehungen, Tags und benutzerdefinierten Feldern, die auf die Arbeitsabläufe von Non-Profit-Organisationen zugeschnitten sind.
Beiträge und Spendenaktionen
Online-Spenden annehmen, Zusagen verwalten, wiederkehrende Spendenprogramme durchführen und Beiträge mit integrierter Finanzberichterstattung abgleichen.
Mitgliedschaftsverwaltung
Automatisieren Sie Mitgliederanmeldungen, Verlängerungen und gestaffelte Vorteile mit konfigurierbaren Mitgliedschaftstypen und Lebenszyklus-Erinnerungen.
Veranstaltungen und Registrierung
Erstellen Sie Event-Seiten, verkaufen Sie Tickets, verwalten Sie Teilnehmer und verfolgen Sie die Teilnahmehistorie neben den restlichen Kontaktdaten.
E-Mail und Massenversand
Zielgruppen segmentieren, gezielte E-Mail-Kampagnen versenden und Öffnungen, Klicks und Bounces messen, ohne pro-Kontakt-Versandgebühren zu zahlen.
Warum Sie CiviCRM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.