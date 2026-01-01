CiviCRM ist ein speziell entwickeltes Open-Source-CRM für gemeinnützige Organisationen, NGOs, Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen. Im Gegensatz zu vertriebsorientierten kommerziellen CRMs ist jedes Modul – Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Mailings und Fallmanagement – auf die Arbeitsabläufe von Fundraisern, Organisatoren und Programmmitarbeitern zugeschnitten, die Stakeholder statt Leads verwalten.

Wenn Sie CiviCRM auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie die volle Kontrolle über Spenderdaten, Spendenhistorie und Mitgliederdaten. Dies geschieht ohne Preisgestaltung pro Kontakt, ohne Drittanbieter-Datenverarbeiter und mit voller Kontrolle über jeden Bericht und jede Segmentierung, die Sie erstellen.