Jellyseerr ist ein Frontend für Medienanfragen und -verwaltung für selbst gehostete Medienserver, das Nutzern eine ausgefeilte Möglichkeit bietet, Inhalte zu entdecken und anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Sonarr oder Radarr. Nutzer durchsuchen einen umfangreichen Katalog, reichen Anfragen ein und erhalten Benachrichtigungen, wenn Inhalte verfügbar werden – während Administratoren Anfragen genehmigen und die Bereitstellung über ein übersichtliches Dashboard verwalten.

Wenn Sie Jellyseerr zusammen mit Ihrem Medienserver selbst hosten, bleiben alle Anfragenhistorien, Benutzerkonten und Integrationsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Nutzer können rund um die Uhr von jedem Gerät aus Inhalte durchsuchen und anfordern, wobei das Single Sign-On über ihre bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Konten das Erlebnis vom ersten Login an nahtlos gestaltet.