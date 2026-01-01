Technitium DNS Server ist ein vollständig quelloffener DNS-Server, der sowohl als autoritativer Nameserver für Ihre eigenen Domains als auch als rekursiver Resolver für Netzwerk-Clients fungiert. Er unterstützt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS und DNS-over-QUIC – und schützt DNS-Anfragen vor ISP-Überwachung und Man-in-the-Middle-Abfangen, ohne dass Resolver von Drittanbietern erforderlich sind.

Über die Standardauflösung hinaus bietet Technitium netzwerkweite Werbe- und Malware-Blockierung über konfigurierbare Blocklisten-URLs, DNSSEC-Validierung und Zonen-Signierung, einen integrierten DHCP-Server, Multi-Server-Clustering und rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Self-Hosting bietet Ihnen volle Transparenz über jede DNS-Anfrage in Ihrem Netzwerk, ohne dass ein externer Anbieter Ihren Traffic sieht.