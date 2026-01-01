Firefox in Docker betreibt einen voll ausgestatteten Browser auf Ihrem VPS und streamt ihn über eine webbasierte GUI an jeden modernen Webbrowser. Dies bietet Ihnen eine isolierte Browser-Umgebung, die Ihre lokalen Geräte schützt, Ihre Heim-IP-Adresse maskiert und Ihnen ermöglicht, ein konsistentes Browser-Profil – komplett mit Lesezeichen, Passwörtern und Erweiterungen – zu pflegen, das von überall auf der Welt zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Firefox auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Browsing-Sitzungen niemals über einen kommerziellen Remote-Desktop-Dienst verarbeitet werden, was Sicherheitsforschern, datenschutzbewussten Nutzern und Remote-Teams einen privaten, stets verfügbaren Browser unter ihrer eigenen Kontrolle bietet.