Temporal ist eine Open-Source-Plattform für die dauerhafte Workflow-Ausführung, die es Entwicklern ermöglicht, langlebige, fehlertolerante Anwendungen als gewöhnlichen Code zu schreiben. Mit Temporal geschriebene Workflows überstehen Prozessabstürze, Netzwerkpartitionen und Infrastrukturausfälle automatisch – kein manuelles Checkpointing, keine Zustandsmaschinen in Datenbanken oder komplexe Wiederholungslogik erforderlich. Wenn ein Worker neu startet, wird die Ausführung genau dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.

Diese Bereitstellung betreibt den vollständigen Temporal-Stack: den Server mit PostgreSQL für die Persistenz und Elasticsearch für die Workflow-Historien-Suche und -Sichtbarkeit. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, aktive Workflows zu überwachen, Ereignis-Historien zu prüfen, Ausführungen nach Status oder benutzerdefinierten Attributen zu durchsuchen und Signale auszulösen – wodurch Ihr Team volle Beobachtbarkeit über laufende Geschäftsprozesse erhält.