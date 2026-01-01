Temporal mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für die Ausführung persistenter Workflows zum Erstellen skalierbarer, fehlertoleranter und langlebiger Anwendungen.
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Was Sie mit Temporal erstellen können
Temporal ist eine Open-Source-Plattform für die dauerhafte Workflow-Ausführung, die es Entwicklern ermöglicht, langlebige, fehlertolerante Anwendungen als gewöhnlichen Code zu schreiben. Mit Temporal geschriebene Workflows überstehen Prozessabstürze, Netzwerkpartitionen und Infrastrukturausfälle automatisch – kein manuelles Checkpointing, keine Zustandsmaschinen in Datenbanken oder komplexe Wiederholungslogik erforderlich. Wenn ein Worker neu startet, wird die Ausführung genau dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.
Diese Bereitstellung betreibt den vollständigen Temporal-Stack: den Server mit PostgreSQL für die Persistenz und Elasticsearch für die Workflow-Historien-Suche und -Sichtbarkeit. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, aktive Workflows zu überwachen, Ereignis-Historien zu prüfen, Ausführungen nach Status oder benutzerdefinierten Attributen zu durchsuchen und Signale auszulösen – wodurch Ihr Team volle Beobachtbarkeit über laufende Geschäftsprozesse erhält.
Wichtige Funktionen von Temporal
Dauerhafte Ausführung
Workflows überstehen Prozessabstürze und Infrastruktur-Neustarts automatisch und setzen sich genau dort fort, wo sie unterbrochen wurden, ohne zusätzliche Infrastruktur.
Workflow-Sichtbarkeit
Elasticsearch-gestützte Suche ermöglicht es Ihnen, Workflow-Ausführungen nach Status, Workflow-Typ, benutzerdefinierten Suchattributen oder Zeitbereich zu filtern und zu überprüfen.
Automatische Wiederholungen
Definieren Sie Wiederholungsrichtlinien mit konfigurierbarem Backoff bei jeder Aktivität, damit vorübergehende Fehler behandelt werden, ohne den Anwendungscode zu ändern.
Langlaufende Workflows
Unterstützt nativ Workflows, die Minuten, Tage oder Jahre laufen – einschließlich geplanter Timer, menschlicher Genehmigungsschritte und externer Signale.
Mehrsprachige SDKs
Worker verbinden sich über gRPC mithilfe offizieller SDKs für Go, Python, Java, TypeScript, .NET und PHP.
Warum Sie Temporal auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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