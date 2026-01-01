WeKnora mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLM-Wissensplattform, die Dokumente in ein abfragbares RAG, einen Schlussfolgerungs-Agenten und ein selbstpflegendes Wiki umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WeKnora erstellen können
WeKnora ist ein quelloffenes, LLM-gestütztes Wissens-Framework von Tencent, das verstreute Dokumente in abfragbare, reasoning-fähige Wissens-Assets umwandelt. Es kombiniert RAG-basierte Fragenbeantwortung, einen ReAct-Agenten für mehrstufiges Reasoning und einen Wiki-Modus, der Rohdokumente in eine sich selbst verwaltende Markdown-Wissensdatenbank mit einem interaktiven Wissensgraphen destilliert.
Das Selbst-Hosting von WeKnora auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, Embeddings und den Konversationsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit einem von über zwanzig LLM-Anbietern – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude oder lokalen Ollama-Modellen – und wählen Sie aus mehreren Vektor-Backends, ohne sensible Daten an Drittanbieterdienste zu senden.
Wichtige Funktionen von WeKnora
Wiki-Modus
Agenten verarbeiten Rohdokumente zu einer selbstpflegenden Markdown-Wissensdatenbank mit einem interaktiven Wissensgraphen, um Beziehungen zwischen Konzepten zu erkunden.
ReAct-Agent
Ein mehrstufiger Denkagent orchestriert autonom Abruf, MCP-Tools und Websuche, um komplexe Anfragen zu bearbeiten, die Single-Shot-RAG nicht beantworten kann.
Tiefgreifendes Dokumenten-Parsing
Layout-basierte Extraktion verarbeitet mehr als zehn Formate, darunter PDF, Word, Excel, PowerPoint und gescannte Bilder, unter Beibehaltung von Tabellen, Abbildungen und Struktur.
Multi-LLM-Unterstützung
Verbinden Sie über zwanzig LLM-Anbieter, darunter OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude und lokale Ollama-Modelle, ohne sich an einen einzigen Anbieter zu binden oder neu zu indizieren.
Wissensgraph-Retrieval
Die optionale GraphRAG- und Neo4j-Integration ermöglicht dokumentübergreifendes Denken und Beziehungsabfragen, die über das hinausgehen, was eine flache Vektorsuche unterstützt.
Automatische Integrations-Synchronisierung
Rufen Sie Dokumente direkt aus Feishu, Notion und Yuque ab, um Ihre Wissensdatenbank mit den Systemen abzugleichen, die Ihr Team bereits verwendet.
Warum Sie WeKnora auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.