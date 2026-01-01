WeKnora ist ein quelloffenes, LLM-gestütztes Wissens-Framework von Tencent, das verstreute Dokumente in abfragbare, reasoning-fähige Wissens-Assets umwandelt. Es kombiniert RAG-basierte Fragenbeantwortung, einen ReAct-Agenten für mehrstufiges Reasoning und einen Wiki-Modus, der Rohdokumente in eine sich selbst verwaltende Markdown-Wissensdatenbank mit einem interaktiven Wissensgraphen destilliert.

Das Selbst-Hosting von WeKnora auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, Embeddings und den Konversationsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Verbinden Sie sich mit einem von über zwanzig LLM-Anbietern – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude oder lokalen Ollama-Modellen – und wählen Sie aus mehreren Vektor-Backends, ohne sensible Daten an Drittanbieterdienste zu senden.