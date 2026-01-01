Dialoqbase ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter Chatbots, die auf Ihrer eigenen Wissensdatenbank basieren. Dokumente, Websites, PDFs, GitHub-Repositories, Audio- und Video-Transkripte können mithilfe von PostgreSQL mit pgvector erfasst und indiziert und dann über jedes unterstützte Sprachmodell – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama oder eine selbst gehostete lokale KI-Instanz – abgefragt werden. Der Wechsel des Anbieters erfordert kein erneutes Indizieren Ihrer Quellen.

Das Selbst-Hosten von Dialoqbase auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, den Konversationsverlauf und die API-Schlüssel des Anbieters unter Ihrer Kontrolle, ohne Nachrichten-Gebühren oder Abhängigkeit von Drittanbieter-SaaS. Integrierte Kanalintegrationen ermöglichen es Ihnen, denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder einem einbettbaren Web-Widget zu veröffentlichen.