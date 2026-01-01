MeTube ist ein browserbasiertes Frontend für yt-dlp, das Ihnen das Herunterladen von Videos von YouTube und über 1.000 anderen Plattformen von jedem Gerät aus ermöglicht, ohne Software installieren zu müssen. Es unterstützt die Qualitätsauswahl bis zu 4K, die reine Audio-Extraktion in MP3, Playlist- und Kanal-Downloads sowie eine Echtzeit-Download-Warteschlange mit Fortschrittsverfolgung – alles über eine übersichtliche, mobilfreundliche Oberfläche.

Das Selbst-Hosten von MeTube auf Ihrem VPS bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsgeschwindigkeiten ausgeführt werden, Dateien serverseitig zur späteren Abrufung gespeichert werden und der Dienst auch bei Plattformänderungen weiterhin funktioniert – unabhängig von Browser-Erweiterungen, die nicht mehr funktionieren, oder kommerziellen Download-Tools, die Qualitätsbeschränkungen auferlegen und Konten erfordern.