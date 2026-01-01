Bis zu 69 % Rabatt auf LavinMQ

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Hochleistungs-AMQP-Nachrichtenbroker mit einer integrierten Web-Management-UI, der bis zu eine Million Nachrichten pro Sekunde liefert.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LavinMQ erstellen können

LavinMQ ist ein leichter, hochleistungsfähiger Message-Broker, der auf dem AMQP 0-9-1 Protokoll basiert. Entwickelt mit Blick auf hohen Durchsatz, erreicht er Benchmarks von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde bei gleichzeitig geringem Speicher- und CPU-Verbrauch – was ihn zur idealen Wahl für Teams macht, die zuverlässiges Messaging ohne hohen Infrastruktur-Overhead benötigen.

Das Self-Hosting von LavinMQ auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt direkte, Topic-, Fanout- und erweiterte Exchange-Typen, zusammen mit Clustering, Föderation, Stream-Warteschlangen, MQTT und Prometheus-Überwachung – alles, was für produktionsreife Messaging-Pipelines benötigt wird.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von LavinMQ

Hoher Durchsatz

Mit einer Benchmark von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde liefert LavinMQ außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Messaging-Workloads.

AMQP- und MQTT-Unterstützung

Unterstützt nativ AMQP 0-9-1 und MQTT-Protokolle, wodurch es mit einer breiten Palette von Messaging-Clients und -Bibliotheken kompatibel ist.

Web-Verwaltungs-Oberfläche

Die integrierte Verwaltungsoberfläche ermöglicht Ihnen die Überwachung von Warteschlangen, Austauschpunkten, Verbindungen und Nachrichtenraten von jedem Browser aus.

Erweiterte Austauschtypen

Unterstützt direkten, Topic-, Fanout-, Consistent-Hash-, Dead-Letter- und verzögerten Nachrichtenaustausch für eine flexible Routing-Logik.

Clustering und Föderation

Horizontal skalieren mit integriertem Clustering und Föderationsunterstützung für verteilte, hochverfügbare Bereitstellungen.

Prometheus-Integration

Stellt Metriken für das Prometheus-Scraping bereit und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit Grafana-Dashboards und Alerting-Pipelines.

Warum Sie LavinMQ auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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