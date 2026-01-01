LavinMQ mit 1-Klick-Installation bereitstellen
Hochleistungs-AMQP-Nachrichtenbroker mit einer integrierten Web-Management-UI, der bis zu eine Million Nachrichten pro Sekunde liefert.
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Was Sie mit LavinMQ erstellen können
LavinMQ ist ein leichter, hochleistungsfähiger Message-Broker, der auf dem AMQP 0-9-1 Protokoll basiert. Entwickelt mit Blick auf hohen Durchsatz, erreicht er Benchmarks von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde bei gleichzeitig geringem Speicher- und CPU-Verbrauch – was ihn zur idealen Wahl für Teams macht, die zuverlässiges Messaging ohne hohen Infrastruktur-Overhead benötigen.
Das Self-Hosting von LavinMQ auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt direkte, Topic-, Fanout- und erweiterte Exchange-Typen, zusammen mit Clustering, Föderation, Stream-Warteschlangen, MQTT und Prometheus-Überwachung – alles, was für produktionsreife Messaging-Pipelines benötigt wird.
Wichtige Funktionen von LavinMQ
Hoher Durchsatz
Mit einer Benchmark von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde liefert LavinMQ außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Messaging-Workloads.
AMQP- und MQTT-Unterstützung
Unterstützt nativ AMQP 0-9-1 und MQTT-Protokolle, wodurch es mit einer breiten Palette von Messaging-Clients und -Bibliotheken kompatibel ist.
Web-Verwaltungs-Oberfläche
Die integrierte Verwaltungsoberfläche ermöglicht Ihnen die Überwachung von Warteschlangen, Austauschpunkten, Verbindungen und Nachrichtenraten von jedem Browser aus.
Erweiterte Austauschtypen
Unterstützt direkten, Topic-, Fanout-, Consistent-Hash-, Dead-Letter- und verzögerten Nachrichtenaustausch für eine flexible Routing-Logik.
Clustering und Föderation
Horizontal skalieren mit integriertem Clustering und Föderationsunterstützung für verteilte, hochverfügbare Bereitstellungen.
Prometheus-Integration
Stellt Metriken für das Prometheus-Scraping bereit und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit Grafana-Dashboards und Alerting-Pipelines.
Warum Sie LavinMQ auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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